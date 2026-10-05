¿Cuántos cargadores necesita Colombia para atender el auge de los vehículos eléctricos?

Comprar un vehículo eléctrico puede significar ahorro en combustible y una alternativa diferente de movilidad, pero hay una pregunta que todavía pesa entre quienes están pensando en dar el salto: ¿dónde se va a cargar el vehículo cuando se necesite hacer un viaje largo o cuando no sea posible hacerlo en casa?
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La inquietud cobra fuerza mientras las ventas de vehículos eléctricos e híbridos siguen creciendo a un ritmo acelerado en Colombia. Solo en septiembre se matricularon 5.895 vehículos 100 % eléctricos, un récord mensual y un aumento de 217,3 % frente al mismo mes de 2025. Los híbridos también alcanzaron una cifra histórica, con 11.261 unidades y un crecimiento anual de 58,6 %.
El acumulado también muestra la magnitud del cambio. Entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 39.784 vehículos eléctricos y 74.471 híbridos, para un total de 114.255 vehículos de estas dos tecnologías en lo corrido del año. En septiembre, además, eléctricos e híbridos representaron conjuntamente el 50,7 % de las matrículas de vehículos nuevos del país.
Ese crecimiento está trasladando el desafío desde los concesionarios hacia las calles: Colombia necesita ampliar su infraestructura de carga para que cada vez más usuarios puedan encontrar dónde conectar sus vehículos mientras trabajan, hacen compras, comen o realizan otras actividades.
¿Cuántos puntos de carga requeriría Colombia para los vehículos eléctricos?
De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Minas y Energía, Colombia necesitará cerca de 20.000 puntos de carga para 2030. Para alcanzar esa meta se requerirían inversiones estimadas entre US$255 millones y US$390 millones.
De hecho, el Ministerio de Minas y Energía ha venido adoptando medidas para facilitar la instalación de nuevas estaciones. En julio de 2026 expidió la Resolución 40334, que asignó a la CREG la definición del procedimiento para conectar estaciones de carga a la red eléctrica, con el propósito de reducir barreras y agilizar los trámites para estos proyectos.
La regulación también avanza hacia la interoperabilidad. El Gobierno estableció lineamientos para que las estaciones de carga de acceso público utilicen estándares comunes y puedan ofrecer información sobre ubicación, disponibilidad y tarifas, una condición relevante para que los usuarios puedan encontrar y utilizar estos servicios con mayor facilidad.
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Para INPEL, empresa especializada en medición inteligente y movilidad eléctrica, el crecimiento de los vehículos eléctricos está generando una nueva necesidad en lugares donde las personas ya pasan buena parte de su tiempo.
La compañía señala que centros comerciales, hoteles, restaurantes y supermercados pueden convertirse en espacios importantes para ampliar la oferta de carga, pues el tiempo que permanece estacionado un vehículo puede coincidir con otras actividades del usuario.
“El crecimiento de los vehículos eléctricos está haciendo que cargar deje de ser una actividad aislada y empiece a integrarse a la rutina de las personas. Por eso, los espacios donde los usuarios ya pasan tiempo, como centros comerciales, hoteles, restaurantes o supermercados, tienen una oportunidad importante para anticiparse a esta nueva necesidad”, explica María Juliana Arango, CEO de INPEL.
Para un conductor, esto puede significar que cargar el vehículo deje de ser una actividad que requiere buscar exclusivamente una estación especializada y pueda integrarse a una visita al supermercado, una comida o una jornada de trabajo.
Sin embargo, la instalación de un cargador no consiste simplemente en comprar el equipo y conectarlo. INPEL advierte que deben analizarse variables como la potencia disponible, la ubicación, el tiempo que permanecen los vehículos estacionados, el flujo de usuarios y el modelo de operación y cobro.
Arango resume el desafío de esta manera: “La pregunta para los comercios no debería ser únicamente si necesitan instalar cargadores, sino, cómo una solución de carga puede integrarse a su operación y generar valor para el usuario. El lugar, el tiempo de permanencia, la demanda y la experiencia del cliente son variables que deben analizarse conjuntamente”.
La compañía asegura que su experiencia en este mercado también ha crecido junto con la demanda. Durante el último año instaló y suministró equipos para más de 92 puntos de carga pública de tecnología semirrápida y rápida.
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Con esos proyectos, INPEL alcanzó un acumulado de más de 800 cargadores entregados para aplicaciones tanto domésticas como públicas. Además, la compañía gestiona estaciones que actualmente registran más de 1.300 sesiones de carga al mes, mediante una plataforma propia que integra la operación y el cobro del servicio.