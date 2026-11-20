Wall Street sufrió un desplome este viernes 20 de noviembre, cerrando más de un 10 % por debajo de su último récord de cierre. Lo anterior, apalancado por un golpe del sector tecnológico, ya que la oferta pública de Anthropic no disipó las preocupaciones generalizadas del sector de la inteligencia artificial.
El índice Nasdaq Composite se desplomó 5,3 %, registrando la mayor caída semanal desde marzo de 2020. El índice de referencia S&P 500 cayó un 3,5 % para finalizar en 6.924,67 puntos, un descenso de más del 11 % respecto a su último máximo histórico alcanzado a principios de octubre. Mientras, el índice Dow Jones Industrial Average perdió un 1,9 %, entrando también en territorio de corrección.
La caída de las acciones de IA marcaron varios hitos negativos para Wall Street el viernes. El índice de referencia S&P 500 registró en la sesión anterior su racha de pérdidas diarias más larga en más de dos años y medio, y el viernes acumuló siete días consecutivos de pérdidas por primera vez desde febrero de 2020.
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Por su parte, las acciones de clase A del laboratorio líder en IA cerraron con una caída del 8,5 %, y en su punto más bajo de la sesión estuvieron a punto de caer por debajo de su precio de salida a bolsa de US$83. En su muy esperado debut bursátil el jueves, la acción cedió gran parte del repunte inicial, terminando un 17 % por encima de su precio de salida a bolsa.
“El mercado ya estaba nervioso antes del debut de Anthropic. Las valoraciones se han comprimido incluso con el aumento vertiginoso de las ganancias, porque la rentabilidad del capital invertido es la incógnita que pesa sobre el desarrollo de la IA. Una salida a bolsa récord aumenta la oferta sin responder a esa pregunta, razón por la cual no ha mejorado el ánimo general”, declaró Michael McGowan, estratega jefe de inversiones de Pathstone, a Investing.
Y agregó que, a partir de aquí, prevén una divergencia en dos frentes. “El primero se da entre las empresas que pueden financiar el desarrollo con sus propios recursos y aquellas que dependen de deuda o capital externo. El segundo se da entre los usuarios de todos los sectores que pueden convertir los tokens en productividad y ganancias reales y aquellos que no”.
Así se movió el comercio de IA durante la semana
Cabe resaltar que esta semana también se publicaron los resultados trimestrales de Nvidia. Puntualmente, la crisis de la compañía eclipsó otro informe trimestral y las previsiones de la compañía.
La preocupación por el endeudamiento masivo de las grandes empresas para financiar sus planes de inversión en IA ha lastrado el sector de la inteligencia artificial desde octubre, especialmente en el caso de las acciones de semiconductores. El índice de semiconductores de Filadelfia, un indicador clave del sector, cayó un 15,4 % el mes pasado y se desplomó otro 21,3 % en noviembre. El viernes, el índice registró una caída del 10,7 %.
El sector de la IA también se ha visto afectado por la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos a principios de este mes. Con los demócratas controlando ahora ambas cámaras del Congreso, han aumentado las preocupaciones sobre un posible mayor escrutinio regulatorio de la industria de la IA y una desaceleración en la proliferación de grandes centros de datos.
Los mercados se mantienen atentos a señales de la Reserva Federal
Por otra parte, los inversores seguían de cerca las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal después de que las actas de su reunión de octubre reforzaran las expectativas de un mayor endurecimiento de la política monetaria.
Los mercados prácticamente dan por descontado un aumento de las tasas de interés de al menos 25 puntos básicos en la reunión de la FED de diciembre, mientras que existe una pequeña posibilidad de un aumento de medio punto mayor de lo habitual, según la herramienta CME FedWatch.
La publicación la próxima semana del índice de precios de los gastos de consumo personal de Estados Unidos podría ofrecer más información sobre la trayectoria de la política del banco central.
Finalmente, analistas de Citi señalaron que “la continua caída de las valoraciones bursátiles limitará la disposición de la Reserva Federal a seguir subiendo los tipos de interés. Es probable que se produzca un aumento de 25 puntos básicos en diciembre, pero el creciente riesgo de una desaceleración de la inversión en IA podría llevar a la Reserva Federal a mantener los tipos sin cambios, seguidos de recortes a finales de 2027”.