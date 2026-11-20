Más de 1.000 tenderos de distintas regiones de Colombia solicitaron al Gobierno Nacional y al Congreso eliminar los impuestos saludables y frenar nuevas medidas que amplíen su aplicación a alimentos y bebidas.
Los comerciantes advierten que estos gravámenes afectan las ventas, la rentabilidad de las tiendas de barrio y el bolsillo de los consumidores.
En una carta dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, al vicepresidente José Manuel Restrepo y a representantes del Congreso, los comerciantes, que representan a cerca de 500.000 tiendas de barrio, pidieron evaluar los resultados de la política tributaria antes de extenderla a nuevos productos.
“Cuando al barrio le alcanza menos, a la tienda también le alcanza menos. Por eso creemos que antes de poner más impuestos, el país debería evaluar si los actuales están funcionando y escuchar la realidad de las familias y negocios que los sienten todos los días”, señalaron los tenderos.
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Según los comerciantes, los productos gravados con impuestos saludables representan cerca de uno de cada tres pesos de los ingresos diarios de una tienda de barrio. Además, más de la mitad de los tenderos asegura que sus clientes tienen menos capacidad de compra, mientras que casi la mitad reporta una reducción en la rentabilidad de sus negocios.
Los tenderos sostienen que el impacto de estos gravámenes se extiende más allá de los productos gravados, pues la menor capacidad de gasto de los hogares también afecta el consumo en los barrios y las ventas de los pequeños establecimientos. Por ello, consideran que ampliar los impuestos podría profundizar las dificultades económicas de las familias y los negocios que dependen del consumo diario.
El debate de los impuestos saludables
Los impuestos saludables, creados mediante la Ley 2277 de 2022, comenzaron a aplicarse en noviembre de 2023 a bebidas azucaradas y determinados alimentos ultraprocesados.
Su alcance volvió al debate legislativo, en medio de iniciativas que buscan eliminarlos y del Proyecto de Ley 477 de 2026, o Ley de Rescate Económico, que propone extenderlos a nuevas categorías de alimentos y bebidas, incluidos productos con edulcorantes.
Ante este panorama, los comerciantes pidieron que se evalúe el impacto de los impuestos vigentes antes de aprobar nuevas cargas tributarias. Argumentan que cualquier ampliación podría traducirse en mayores costos para los consumidores y afectar el comercio de barrio, del que dependen miles de familias colombianas.