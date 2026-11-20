El gasoducto binacional Antonio Ricaurte podría recuperar su operación en un plazo de entre 12 y 24 meses, dependiendo de las intervenciones técnicas que requiera su infraestructura. Así lo señaló el presidente encargado de Naturgas (Asociación Colombiana de Gas Natural), Camilo Morales, al referirse a las perspectivas de reactivación de esta conexión entre Colombia y Venezuela, en medio de la estrechez que enfrenta el mercado nacional de gas.
La infraestructura tiene una extensión de 225 kilómetros, de los cuales 88 están del lado colombiano y 137 del venezolano. El gasoducto conecta la región del Lago de Maracaibo, en Venezuela, con La Guajira, en Colombia, y lleva más de 10 años sin operar.
De acuerdo con el gremio, su recuperación requiere intervenciones técnicas, la reconstrucción de algunos tramos y acuerdos que permitan restablecer su funcionamiento. El plazo estimado de entre 12 y 24 meses está asociado principalmente a los trabajos de ingeniería y recuperación de la infraestructura, y dependerá de los análisis que realice quien eventualmente asuma su restauración.
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En cuanto a los trámites ambientales y regulatorios, Naturgas señaló que, al tratarse de una infraestructura existente, el gasoducto cuenta con licencia ambiental y con los procesos de consulta previa requeridos para su construcción y operación. Por esta razón, su restauración no debería implicar mayores trámites adicionales a los que ya existen en el marco de la normatividad colombiana.
Sin embargo, la recuperación de la infraestructura no es el único requisito para concretar la importación de gas venezolano. El gremio señaló que el proyecto debe cumplir con la legislación colombiana y los regímenes de sanciones internacionales aplicables, incluida la obtención de la licencia requerida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EE. UU.
La garantía jurídica, financiera y comercial también será indispensable para que quien asuma las inversiones pueda contratar el suministro de gas con sus propietarios. Para Naturgas, estas condiciones permitirían dar tranquilidad a los inversionistas, financiadores y futuros compradores del energético.
El gremio considera que la reactivación del Antonio Ricaurte representa una oportunidad para diversificar el abastecimiento de gas en Colombia y aprovechar una infraestructura estratégica, en un momento en el que el país enfrenta una mayor dependencia de las importaciones.
La discusión se da en medio de la exposición de Colombia a los precios internacionales del gas. Según Naturgas, el gas natural licuado representa actualmente 44 % de la oferta disponible, por lo que los choques externos y la caída de la producción nacional tienen un impacto cada vez mayor sobre el mercado local.
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En ese contexto, el gremio también destacó la importancia de proyectos locales para recuperar el autoabastecimiento. No obstante, insistió en que recuperar la conexión con Venezuela sería una alternativa adicional para ampliar las fuentes de gas en el país.
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