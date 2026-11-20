El presidente Abelardo de la Espriella pidió acelerar la ejecución del proyecto Accesos Norte 2 para que las obras no se entreguen en 2031, como está previsto, sino un año antes, en 2030. El mandatario encabezó el inicio de las intervenciones, que contemplan una inversión cercana a $1,8 billones y beneficiarán a más de 10 millones de personas.
La iniciativa hace parte de las concesiones de quinta generación (5G), bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), y está a cargo de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S., con supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
El proyecto comprende tres grandes intervenciones en Bogotá y Cundinamarca. La primera corresponde a la ampliación de 5,8 kilómetros de la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245.
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En este corredor se construirán nuevos carriles para pasar de tres a cinco y seis, dependiendo del tramo. Además, se incorporará un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235.
Durante el inicio de las obras, De la Espriella también pidió implementar un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) riguroso para evitar que las intervenciones afecten la movilidad de los ciudadanos.
El Gobierno Nacional señaló que el proyecto permaneció sin avances durante cuatro años, periodo en el que tuvo que atender los requerimientos relacionados con las licencias ambientales solicitadas para su ejecución durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a las preocupaciones ambientales por las intervenciones en la Autopista Norte, especialmente por su cercanía con los humedales. El mandatario distrital explicó que se están adelantando trabajos de manejo de aguas para evitar inundaciones y garantizar que las obras cuenten con soluciones de ingeniería adecuadas.
Galán también celebró el anuncio del presidente Abelardo De la Espriella sobre los recursos que destinará el Gobierno Nacional a los estudios de factibilidad de la línea 4 del metro de Bogotá. Asimismo, se refirió al posible apoyo para cofinanciar la extensión de la primera línea hasta la calle 100.
En materia de infraestructura, el alcalde anunció que antes de finalizar 2026 entrarán en operación cinco grupos de la avenida 68 y se pondrá en servicio el cable aéreo de San Cristóbal.