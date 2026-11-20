El mundo de las inversiones en Colombia marcará un hito en 2027, con la llegada a Medellín del festival de finanzas más grande realizado en el país y uno de los más importantes de América Latina.
Se trata de Distriito Inversión, un evento que será realizado por Valora Analitik en alianza con la plataforma trii, la Universidad Eafit y la promotora de entretenimiento BreakfastLive, parte de BeatHub Entertainment.
Este festival reunirá a más de 10.000 interesados en finanzas, quienes aprenderán sobre el manejo del dinero, rentabilidad e inversiones de la mano de expertos, analistas y líderes del sistema financiero.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Además, será un espacio clave para todos quienes quieren invertir, entender los mercados y construir su bienestar financiero.
Carlos Guayara, cofundador de trii, aseguró: “En trii tenemos inversionistas en cientos de municipios del país y fuera de Colombia, y sabemos que la cultura financiera no puede quedarse en un auditorio con corbata”.
Y añadió: “Distriito Inversión va a recibir a más de 10.000 personas en dos días con un estilo completamente diferente, parchado, donde la gente va a aprender de finanzas e inversiones, pero también de estilo de vida, con coaches, yoga, bienestar, actividades increíbles y miles de millones de pesos en regalos reales dentro de un portafolio de inversión. La gente no se va con un diploma, se va con inversiones reales en su cuenta”.
Relacionado: Valora Analitik se vincula a ProBarranquilla para impulsar la promoción económica de la región
Importancia de Distriito Inversión
Por su parte, Camilo Silva, CEO de Valora Analitik, agregó: “En Valora Analitik, como medio líder en información económica en Colombia, tenemos el compromiso de que más ciudadanos conozcan cómo funciona la economía, los mercados y las inversiones”.
“Además de nuestro trabajo día a día por generar noticias que impacten el entorno empresarial y financiero, queremos masificar el interés por invertir, por la educación financiera y por el bienestar de los hogares y las familias”, completó Silva.
Este festival se realizará en un momento donde los productos de ahorro e inversión ganan popularidad entre los colombianos, pero con el desafío de llegar a más personas.
Cifras recientes evidencian que existe una alta bancarización en Colombia, que todavía tiene el desafío de trasladarse a la inversión, pues solamente el 2 % de la población colombiana participa del mercado de capitales.
—