Como parte de la transformación que está viviendo el Grupo Éxito, la compañía anunció la apertura de la tienda Éxito Outlet 20 de Julio, el primer establecimiento ubicado en Bogotá y el segundo de Colombia pensando exclusivamente en descuentos.
Esta apertura representó una inversión cercana a los $900 millones y pretender acercar a los habitantes del suroriente de la ciudad a una oferta de productos con descuentos permanentes hasta del 60 % en diversas categorías.
Por ejemplo, los clientes podrán encontrar tecnología, electrodomésticos, moda, hogar, juguetería y deportes. La tienda cuenta con 445 metros cuadrados de área de ventas y pone a disposición de los clientes cerca de 12.000 unidades.
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Juan Lucas Vega, gerente general de Grupo Éxito en Colombia, indicó que en Grupo Éxito “queremos acompañar a nuestros clientes con opciones reales de ahorro en cada visita. Sabemos la importancia que tiene para las familias encontrar calidad, variedad y buenos precios en los productos que hacen parte de su día a día”.
“Con una inversión cercana a los $900 millones, abrimos el nuevo Éxito Outlet 20 de Julio, fortaleciendo nuestra presencia en Bogotá y acercando más alternativas de compra a los hogares», agregó.
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Detalles de la nueva tienda de Grupo Éxito
La tienda está ubicada en la localidad de San Cristóbal, una zona que supera los 400.000 habitantes.
Este sector recibe diariamente a miles de residentes y visitantes y cuenta con una amplia conectividad gracias al Portal 20 de Julio de TransMilenio
Su ubicación pone a la marca en uno de los principales corredores comerciales de la ciudad, reconocido por su relevancia cultural, histórica y social para Bogotá.
La llegada de este formato a Bogotá hace parte de la estrategia de Éxito para llevar a sus clientes alternativas que respondan a sus necesidades y a las dinámicas de consumo de los hogares, “además de acercar productos de calidad y un surtido cada vez más amplio”, dice un comunicado de la compañía.