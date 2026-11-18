El Grupo Éxito podría concretar su regreso a Venezuela en los próximos meses, de acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio.
Durante la décima edición de la Radiografía del Retail organizado por este gremio, su presidente detalló que en febrero una delegación de empresarios colombianos estará en este país y desde Venezuela también viajarán a Colombia para explorar el mercado.
Concretamente, el funcionario expresó que: “Estamos seguros de que, para el primer trimestre del próximo año, una alianza de una cadena de supermercados colombiana va a ser concreta”, al referirse al Grupo Éxito, que viene fortaleciendo su portafolio internacional, en Uruguay y Argentina.
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Atencio dijo además que “Tenemos el honor de anunciar que tenemos una delegación de D1”. La compañía actualmente se encuentra analizando las oportunidades que representaría llegar a este mercado, sin tener decisiones concretas de entrada al país vecino.
Adicionalmente, el presidente de Ansa reveló que el gerente general de Tiendas Ísimo participó en este evento junto a 30 empresarios de Colombia.
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¿Qué ha dicho Grupo Éxito sobre Venezuela?
En la Asamblea Ordinaria de Accionistas realizada en marzo de este año, Carlos Calleja, CEO de Grupo Éxito, reafirmó que Venezuela sí interesa a la firma para el crecimiento futuro.
Aunque en ese momento no había planes detallados al respecto, sí es un mercado de natural expansión para la compañía retail.
En ese momento, Calleja detalló que había visitado Caracas y al recorrer sus calles y territorios han evaluado que, de no considerar un crecimiento en ese mercado, “seríamos irresponsables de no hacerlo”.
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