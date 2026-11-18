Como parte de la especialización del Banco Popular en la población plateada (mayores de 50 años), la entidad del Grupo Aval acaba de relanzar su portafolio de tarjetas de crédito, para reducir el número de plásticos disponibles para sus clientes y concentrarse en beneficios específicos.
Actualmente, Banco Popular tiene cerca de 160.000 tarjetahabientes que suman una cartera cercana a $500.000 millones, y cuenta con 17 tipos de tarjetas de crédito. Esta oferta se simplificará en cuatro nuevas categorías, a las que se puede acceder desde un salario mínimo.
Luis Fernando Gómez, presidente encargado del Banco Popular, explicó que la transformación responde a la necesidad de innovar frente a los nuevos competidores y ofrecer productos más fáciles de entender para los consumidores, teniendo en cuenta que más del 65 % de sus clientes hacen parte de la población silver.
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“Para el cliente es mucho más fácil entender cuatro opciones que entender 17 y para el vendedor del banco también es mucho más fácil explicarle cuatro opciones que explicarle 17. Lo que queremos es darles a nuestros clientes el poder de elegir”, señaló.
Con su nuevo esquema, la entidad se propone duplicar tanto el número de usuarios como el tamaño de esta cartera en un plazo de tres años.
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Banco Popular espera crecer en utilidades en 2026
En materia de resultados financieros, el Banco Popular espera cerrar 2026 con utilidades de entre $70.000 millones y $75.000 millones, después de registrar ganancias cercanas a los $51.000 millones a septiembre.
Gómez señaló que estos resultados hacen parte del proceso de recuperación y transformación que adelanta la entidad, con una estrategia enfocada en desarrollar productos y servicios para la población mayor de 50 años.
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Además de las tarjetas de crédito, el banco está trabajando en productos de pensiones, nómina y seguros dirigidos a este segmento, así como en certificados de depósito a término (CDT) que permitan generar ingresos periódicos para sus clientes.
El ejecutivo también destacó la importancia de mantener canales de atención presencial y telefónica que permitan a los usuarios comunicarse directamente con un asesor, incluso mientras avanza la digitalización de los servicios financieros.
En ese proceso, cerca del 50% de los clientes mayores de 50 años ya realiza transacciones y utiliza los canales digitales de la entidad, de acuerdo con las cifras entregadas por el presidente encargado.
Estas serán las cuatro tarjetas de crédito del Banco Popular
La tarjeta Más Puntos está dirigida a quienes buscan obtener recompensas por sus gastos cotidianos. Acumula puntos Tuplús que pueden redimirse por bonos de mercado o utilizarse para pagar servicios públicos desde la aplicación del banco. Además, ofrece un descuento del 30 % en la tasa de interés para compras en supermercados y farmacias los días 15 y 30 de cada mes.
La tarjeta Más Cash ofrece un esquema de devolución de dinero (cashback) del 2 % sobre las compras realizadas a dos o más cuotas. El dinero devuelto se abona directamente a la tarjeta de crédito del cliente, como un beneficio económico asociado a sus consumos.
Por su parte, Más Destinos está enfocada en los clientes que viajan. Permite acumular puntos con todas las compras y convertirlos en millas LifeMiles, con una tasa de conversión de 2,5 millas por punto. También ofrece acceso ilimitado a salas VIP para el titular y un acompañante, un descuento anual del 30 % en tiquetes de cualquier aerolínea y una reducción del 20 % en la tasa de interés para compras de teléfonos celulares.
Finalmente, Más Propósitos busca facilitar el acceso al crédito sin límite de edad y desde ingresos equivalentes a un salario mínimo legal vigente. Puede solicitarse con o sin experiencia crediticia y ofrece el doble de puntos Tuplús en compras en supermercados, establecimientos de salud y transporte masivo.