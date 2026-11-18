El proyecto ferroviario La Dorada–Chiriguaná alcanzó su cierre financiero por $2,01 billones, con lo que aseguró los recursos necesarios para avanzar en la recuperación y modernización de 526 kilómetros de infraestructura férrea que conectan el centro del país con la región Caribe.
El cierre financiero garantiza la financiación de las obras contempladas en este corredor, considerado una de las rutas estratégicas para el transporte de mercancías en Colombia y el fortalecimiento de la conexión logística entre las zonas productivas y los principales puntos de salida comercial.
La operación cuenta con la participación de Bancolombia, Davivienda, Itaú, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Dentro de la estructura de financiación, la FDN, entidad que hace parte del Grupo Bicentenario, contribuyó con recursos de hasta $248.360 millones.
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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó el proyecto, que contempla inversiones estimadas en $3,4 billones y un plazo de concesión de 10 años. Su trazado atraviesa 25 municipios de Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar, en zonas del Magdalena Medio y otros territorios conectados por el corredor.
Los recursos permitirán ejecutar trabajos de rehabilitación de la vía férrea y sus puentes, adecuar estaciones e instalar sistemas de señalización y control de trenes. Estas intervenciones buscan recuperar las condiciones operativas de la infraestructura y mejorar su capacidad para movilizar carga.
El alcance del contrato también incluye la construcción de un centro de control de operaciones, dos talleres de mantenimiento y un Centro de Transferencia de Carga. Asimismo, contempla actividades de operación y conservación de la infraestructura, junto con medidas de gestión social y procesos de reasentamiento.
El presidente encargado de la FDN, Rafael Hertz, destacó que la financiación permitirá ampliar las opciones logísticas de los productores colombianos y generar mejores condiciones para el transporte de mercancías por vía férrea.
La ejecución de la concesión está a cargo de Concesión Línea Férrea Central S.A.S., sociedad integrada por Grupo Ortiz y Transferport. La iniciativa constituye la primera asociación público-privada (APP) ferroviaria del país y tiene como propósito fortalecer la conexión entre los centros de producción del interior y los puertos de la región Caribe.