Desde Nueva York, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, se refirió a los componentes que tiene el proyecto de ley de rescate fiscal que hace curso en el Congreso de la República.
En el desarrollo de la Milagro Week en la que participa Valora Analitik, el funcionario dijo que el proyecto de ley tiene componentes de beneficio tributario y de estabilidad jurídica.
El objetivo es llevar la tasa de renta al 20 % (desde el 35 % regular que tienen las empresas en Colombia) para 2027 y 2028. Después de ello, la tasa se queda en niveles del 26 %.
Cambio que tendría beneficio tributario del RUGE
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Sin embargo, en la Milagro Week algunos empresarios han sugerido que el Gobierno puede revisar la extensión del periodo de estabilidad que fue definido en 16 años. Las peticiones al Gobierno es llevarlo a plazos de 20 o 30 años.
El vicepresidente dijo durante su presentación en la sede de J.P.Morgan Chase que el Gobierno del presidente De la Espriella está dispuesto a revisar las condiciones de esa propuesta para ampliar el periodo de beneficios.
Esos 16 años, dijo, los podemos revisar para enviar el mensaje de confianza que el Gobierno Nacional quiere llevar a los inversionistas y empresarios.
El proyecto de rescate fiscal presentado al Congreso tiene también un componente tributario que ha generado debate por lo que podrían ser cambios en el IVA y otros impuestos.