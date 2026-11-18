El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegará este miércoles a Bogotá para reunirse con las autoridades de Defensa de Colombia y entregar el primero de varios aviones C-130 que recibirá el país.
Así lo confirmó el ministro de Defensa, Jorge Mora, durante una intervención ante el Congreso, en la que aclaró que el funcionario estadounidense que visitará Colombia no será el vicepresidente JD Vance, como se había previsto inicialmente.
“Viene el secretario de Guerra mañana, me voy a ver con él, y nos va a entregar el primer avión C-130 y creo que van a venir dos más. Eso lo vamos a hablar con él”, señaló Mora.
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De acuerdo con la programación preliminar, Hegseth aterrizará en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá, alrededor de la 1:00 p. m. y abandonará el país en horas de la noche.
Durante su visita sostendrá reuniones con el ministro de Defensa y el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez.
Entre los asuntos previstos para los encuentros está el uso de drones por parte de organizaciones armadas, una de las amenazas que enfrentan actualmente las Fuerzas Militares, así como la eventual incorporación de Colombia al denominado ‘Escudo de las Américas’.
¿Qué temas abordarán Colombia y Estados Unidos?
La agenda también contempla conversaciones sobre cooperación militar, intercambio de inteligencia, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Militares colombianas.
Mora señaló que buscará revisar otros mecanismos de apoyo de Estados Unidos para recuperar las condiciones de seguridad en el país.
La entrega de los aviones C-130 se enmarca en esa cooperación bilateral, orientada a fortalecer las capacidades de transporte y movilidad de las Fuerzas Militares.