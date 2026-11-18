El mercado cambiario en Colombia inicia la sesión de este miércoles con un impulso alcista.
La divisa estadounidense abrió en $3.320,10, lo que representa un repunte de $16,70 frente al cierre de ayer ($3.303,40), situándose además por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que rige para hoy en $3.309,55.
Con este movimiento, la tasa de cambio vuelve a afianzarse sobre la barrera de los $3.300 en una jornada marcada por la cautela global ante la próxima publicación de las minutas de la Reserva Federal y un retroceso en los precios del petróleo.
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JP Tactical destacó que la divisa inició la jornada con un avance de 0,50 % respecto al cierre previo, recuperando terreno tras la sesión equilibrada de ayer y consolidándose por encima de los $3.300. El precio arrancó en la parte media-alta del rango intradiario estimado por su modelo táctico ($3.271 – $3.346), manteniendo intacto el sesgo alcista que caracteriza la estructura de las últimas semanas.
Por su parte, los analistas de Credicorp Capital destacan que las monedas pares de la región atraviesan una fase de devaluación impulsada por el fortalecimiento del índice global del dólar (DXY). Bajo su lectura técnica, la ruptura de los niveles de referencia observados en la jornada anterior (mínimo previo en la zona de $3.293) delimita un canal operativo amplio entre los $3.288 como soporte y los $3.357 como techo de referencia para hoy.
Petróleo retrocede tras aumento de inventarios en EE. UU., pero persiste riesgo en Ormuz
Los precios internacionales de la energía operan a la baja en esta jornada, ampliando la brecha de comportamiento entre ambos contratos de referencia.
El Brent retrocede alrededor de 1,40 %, ubicándose en US$91,82 por barril y el WTI cae aproximadamente 2,20 %, cotizando en torno a los US$84,16 por barril.
El descenso responde principalmente al incremento reportado en las existencias comerciales de crudo y combustibles en Estados Unidos durante la semana anterior, sumado a las proyecciones de un posible superávit global de oferta y temores de moderación en la demanda mundial.
No obstante, las pérdidas se ven acotadas por la persistente prima de riesgo geopolítico derivada de los ataques entre EE. UU. e Irán y las disrupciones al tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.
Minutas de la Fed y balance de la Milagro Week
La atención de las mesas de dinero internacionales estará centrada esta tarde en la divulgación de las actas de la reunión de octubre de la FED. Los inversionistas buscan señales sobre el ritmo de ajustes en las tasas de interés, luego de que varios funcionarios de la entidad advirtieran sobre la persistencia de las presiones inflacionarias.
En el frente local, el vicepresidente José Manuel Restrepo entregó un balance positivo en el marco de la Milagro Week que se lleva a cabo esta semana en Nueva York, anunciando el cierre de compromisos de inversión por US$41.600 millones, cifra que duplica la meta trazada inicialmente por la delegación colombiana.
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