Los mercados internacionales presentan un comportamiento mixto este miércoles 18 de noviembre, en medio de la cautela de los inversionistas frente a las valoraciones de las compañías tecnológicas, los resultados financieros de Nvidia y las perspectivas de crecimiento de la industria de inteligencia artificial. A esto se suma la expectativa por nuevas señales de política monetaria de la Reserva Federal y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
En el mercado de materias primas, el petróleo registra descensos ante el incremento de los inventarios estadounidenses de crudo y combustibles, aunque las tensiones entre EE. UU. e Irán y las dificultades para el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz mantienen una prima de riesgo sobre los precios internacionales.
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Asia: bolsas mixtas, con atención sobre el sector tecnológico
Las bolsas asiáticas cerraron con resultados dispares, ya que el comportamiento estuvo marcado por la expectativa que generaron los resultados de Nvidia, que superaron las estimaciones del mercado, aunque no consiguieron disipar completamente las preocupaciones sobre las valoraciones de las empresas vinculadas con inteligencia artificial.
El índice Nikkei 225 de Japón avanzó alrededor de 0,3 %, mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocedió cerca de 1 %. En China, el Shanghai Composite registró un avance marginal, mientras que el Shenzhen Component presentó pérdidas.
En contraste, el mercado surcoreano mostró mayor fortaleza, impulsado por las compañías de semiconductores, en particular por el desempeño de sus principales fabricantes tecnológicos.
La reacción evidencia que los inversionistas continúan evaluando si el crecimiento de los ingresos de las grandes compañías de inteligencia artificial será suficiente para justificar las valoraciones alcanzadas por el sector. También permanece la atención sobre la reunión de líderes de Asia-Pacífico en Shenzhen y las conversaciones comerciales entre EE. UU. y China.
Europa: mercados buscan estabilizarse tras fuertes pérdidas
Las bolsas europeas muestran señales de estabilización en las primeras operaciones de la jornada, luego de registrar el martes una de sus mayores caídas en ocho meses. El comportamiento está condicionado por la incertidumbre sobre el sector tecnológico estadounidense, las perspectivas de inflación y las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal.
En las primeras operaciones, el índice Stoxx 600 se mantuvo prácticamente estable, mientras que el DAX de Alemania avanzó alrededor de 0,3 %. En contraste, el FTSE 100 de Reino Unido retrocedió cerca de 0,3 %.
El sector tecnológico europeo presentó un comportamiento más favorable, con un avance de 1,2 %, impulsado por compañías vinculadas a la fabricación de semiconductores. ASML, uno de los principales fabricantes de equipos para la industria de chips, subió aproximadamente 1,8 %.
Los inversionistas también están atentos a los datos de inflación del Reino Unido correspondientes a octubre, que mostraron una moderación frente a las expectativas del mercado y redujeron parcialmente las apuestas sobre un posible incremento de las tasas de interés del Banco de Inglaterra en diciembre.
La atención estará puesta, además, en las próximas referencias económicas de la eurozona y en las declaraciones de representantes del Banco Central Europeo.
EE. UU: futuros anticipan recuperación de Wall Street tras pérdidas
Los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses apuntan a una apertura positiva este miércoles, luego de las pérdidas registradas en la sesión anterior y tras conocerse los resultados de Nvidia, que superaron las expectativas de los analistas.
En las operaciones previas a la apertura, los futuros del S&P 500 avanzaban alrededor de 0,5 %, reflejando una recuperación parcial del apetito por riesgo. El martes, el índice perdió 1,03 %, hasta los 7.340,53 puntos. Por su parte, el Dow Jones cayó 1,64 %, hasta las 50.759,42 unidades, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió 0,74 %, hasta los 24.328,38 puntos.
El comportamiento de Nvidia concentra buena parte de la atención de Wall Street. La compañía presentó una proyección de ventas superior a las estimaciones del mercado, pero sus acciones mostraron volatilidad después de conocerse los resultados, en medio de interrogantes sobre su futuro liderazgo y las elevadas valoraciones de las empresas relacionadas con inteligencia artificial.
Otro acontecimiento relevante será la expectativa por la salida a bolsa de Anthropic, una operación que podría valorar a la compañía de inteligencia artificial hasta en US$1,4 billones y que servirá como referencia para medir el apetito de los inversionistas por nuevas empresas del sector.
Adicionalmente, el mercado estará pendiente de las minutas de la reunión de octubre de la Reserva Federal, que se conocerán este miércoles. Los inversionistas buscan señales sobre la trayectoria de las tasas de interés, especialmente después de declaraciones de funcionarios de la entidad que han advertido sobre la persistencia de las presiones inflacionarias.
Petróleo: Brent y WTI retroceden por aumento de inventarios en Estados Unidos
Los precios internacionales del petróleo registran caídas este miércoles, presionados por el incremento de los inventarios estadounidenses de crudo y combustibles, una señal que genera inquietudes sobre el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado energético.
El Brent, referencia internacional, retrocedía alrededor de 1,4 % y se ubicaba en US$91,82 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, caía aproximadamente 2,2 %, hasta US$84,16.
La presión bajista responde a los datos que evidenciaron un incremento de las existencias de petróleo y combustibles en EE. UU. durante la semana anterior, lo que alimenta las expectativas de una mayor disponibilidad de suministro.
Sin embargo, las tensiones geopolíticas continúan limitando las pérdidas. Los ataques entre EE. UU. e Irán y las interrupciones del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz mantienen un componente de riesgo sobre el abastecimiento internacional.
El mercado también evalúa las perspectivas de un posible superávit de oferta, en un escenario en el que las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial podrían moderar las expectativas de demanda de energía.
La diferencia de comportamiento entre el Brent y el WTI también se amplió durante la jornada, con una caída más pronunciada de la referencia estadounidense.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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