La fintech colombiana Addi anunció una inversión de US$2.000 millones en Colombia durante los próximos 24 meses, en el marco de la Milagro Weeks, que se desarrollan en Nueva York.
De acuerdo con la compañía, los recursos se destinarán a ampliar el acceso al crédito formal en el país, desarrollar nuevos servicios financieros, fortalecer su oferta de ahorro e impulsar las ventas de los establecimientos comerciales vinculados a su plataforma.
El anuncio fue realizado por Santiago Suárez, CEO y cofundador de Addi, quien también confirmó el próximo lanzamiento de una cuenta de ahorros. Con esta iniciativa, la empresa busca diversificar su operación, que hasta ahora se ha concentrado principalmente en la financiación de compras, e incorporar alternativas para la administración del dinero.
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Actualmente, la plataforma cuenta con más de cuatro millones de usuarios y cerca de 60.000 comercios aliados en 1.050 municipios, una cobertura equivalente al 95 % del territorio nacional. Además, el 47 % de sus clientes no tenía tarjeta de crédito antes de acceder a los servicios de la compañía.
¿Qué otros movimientos tendrá Addi?
La estrategia de expansión también contempla fortalecer la actividad comercial de los negocios vinculados a la plataforma. Según datos de la empresa, seis de cada diez pedidos realizados a través de su Marketplace tienen origen en municipios distintos de las cinco principales ciudades de Colombia.
El modelo de Addi permite a los usuarios financiar sus compras sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito. El proceso incluye respuestas de aprobación en cuestión de segundos y la posibilidad de diferir los pagos hasta en tres cuotas sin intereses.
Por otra parte, su operación financiera cuenta con el respaldo de Addi CF, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta dispone de una línea de crédito por US$150 millones, otorgada por J.P. Morgan y Fasanara Capital, que respalda sus operaciones de financiación.