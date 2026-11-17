Grupo Éxito y Fundación Éxito iniciarán en noviembre una segunda fase de atención a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto, con un programa de recuperación social que se extenderá durante 14 meses en Valle del Cauca, Risaralda y Quindío.
La iniciativa hace parte de una inversión total de $10.000 millones destinada a atender a los hogares afectados por la emergencia, financiada con aportes de clientes, proveedores y aliados, además de recursos de la organización.
Según la compañía, por cada peso donado, Fundación Éxito aportó y seguirá aportando $2,4 adicionales.
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En esta nueva etapa, el programa beneficiará inicialmente a más de 2.000 familias de los territorios más afectados, con prioridad para hogares con niños en primera infancia y mujeres gestantes. La intervención tendrá tres componentes: nutrición materno-infantil, salud mental y educación y formación para el empleo.
Detalles del apoyo de Grupo Éxito
El anuncio amplía la respuesta que la organización puso en marcha durante los primeros meses posteriores al terremoto.
Entre agosto y septiembre de 2026, Grupo Éxito, a través de Fundación Éxito, entregó paquetes nutricionales a más de 32.000 familias en cinco departamentos y 78 municipios, con una inversión superior a $1.883 millones.
La segunda fase busca extender la atención más allá de la entrega de ayudas inmediatas, mediante programas orientados a la recuperación de las condiciones de vida de los hogares afectados.