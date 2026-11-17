Los bancos que operan en Colombia siguen consolidando cifras positivas en 2025, si se tiene en cuenta que en conjunto las ganancias de las 30 entidades bancarias (tanto nacionales, extranjeras y públicas) crecieron 10,5 % entre enero y septiembre de 2025.
La banca local gana $12,81 billones en los primeros nueve meses del año, con jugadores que dominan los resultados, pues el ranking de las cinco compañías financieras más grandes acumula un saldo positivo de $10,3 billones en los primeros nueve meses del año.
De estas, solamente tres superan el billón de pesos de utilidades: Bancolombia destaca especialmente por sus utilidades acumuladas por $5,93 billones, que representan un crecimiento de 23,3 % en comparación con el año pasado.
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Para dimensionar la relevancia de la principal compañía de Grupo Cibest, su resultado representa el 46,2 % de todas las ganancias de los bancos del país y, para equipararlas, es necesario sumar el balance de los siguientes 6 bancos que más ganan.
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En segundo lugar se mantuvo Davivienda, con una utilidad de $1,74 billones y una variación positiva de 43,01 % frente al periodo enero – septiembre de 2025. Banco de Bogotá, por su parte, consolidó las tercercas utilidades más altas con $1 billón, aunque cayó 1,91 %, de acuerdo con el reporte entregado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los bancos que más crecieron y los que siguen en pérdidas
Otra lectura del reporte de actualidad financiera tiene que ver con los bancos con mayores saltos en sus balances. En este sentido, Banco Contactar fue el más destacado, aumentó sus ganancias en 474 % en lo corrido del año, consolidando un saldo en verde de $20.996 millones a septiembre.
Banco Popular, por su parte, cuadruplicó sus ganancias que llegaron hasta $50.177 millones, cuando el año pasado, en el mismo periodo, habían llegado a $11.001 millones (el crecimiento fue de 356 %).
Por otro lado, el Banco Serfinanza, parte del Grupo Olímpica, pasó de registrar utilidades por $4.342 millones, a un positivo de $14.201 millones. También destacaron el Banco Caja Social (220 %), BBVA Colombia (218 %) y Finandina (188 %).
En contraste, cuatro entidades bancarias siguen registrando balance en rojo, aunque varios de ellos moderando sus pérdidas.
El que más pierde es Itaú, con un negativo de $442.235 millones (hace un año ganaba $44.093 millones), Banco Pichincha que redujo su pérdida de $120.194 millones a septiembre de 2025, a un resultado de -$104.752 millones este año.
Bancoomeva perdió $20.494 millones (desde $50.566 millones el año pasado) y Lulo Bank, que redujo a más de la mitad su saldo en rojo y entre enero y septiembre tuvo un saldo en rojo de $19.687 millones.
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