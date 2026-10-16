Banco de Bogotá vuelve al top 3 de las entidades financieras con mayores utilidades en Colombia: así quedó el ranking

Al cierre de agosto de 2026, los establecimientos bancarios en Colombia acumularon utilidades conjuntas por $11,4 billones. Sin embargo, el informe más reciente de la Superintendencia Financiera revela un nuevo movimiento en la cúpula del sector.
Tras dos meses de reconfiguración en los que el Banco GNB Sudameris había logrado escalar al tercer lugar a nivel nacional, el podio de las entidades más grandes del país le devolvió el liderazgo a Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, en ese orden.
En esta nueva reestructuración, Bancolombia y Banco Davivienda se consolidaron en el primer y segundo lugar del sistema crediticio con ganancias de $5,3 billones (+23,8 % respecto al año anterior) y $1,6 billones (+59,3 %), respectivamente.
Por su parte, el Banco de Bogotá, con $820.452 millones en utilidades, retomó la tercera casilla que había cedido en meses anteriores, ubicando al Banco GNB Sudameris en el cuarto lugar con $791.096 millones. Esto a pesar de que en el primer caso el balance se redujo un 0,6 % y en el segundo creció un 138,5 %.
Finalmente, el BBVA Colombia completó el grupo de las cinco entidades con mayores ganancias acumuladas, con $663.277 millones (frente a $208.051 millones el año anterior), con un aumento del 218,8 %.
Pérdidas estuvieron concentradas en cuatro entidades
De un total de 29 entidades bancarias analizadas por la Superintendencia Financiera, únicamente cuatro bancos se mantuvieron en terreno negativo al corte de agosto de 2026. Se trata de Lulo Bank, Bancoomeva, Banco Pichincha e Itaú Colombia.
Tres de estas entidades continuaron mostrando una senda de recuperación al recortar significativamente sus números en rojo frente al mismo mes de 2025.
Lulo Bank redujo su pérdida de $39.917 millones a $17.689 millones (-55,7 %), Bancoomeva disminuyó su saldo negativo de $50.851 millones a $23.473 millones (-53,8 %) y Banco Pichincha bajó sus pérdidas de $108.553 millones a $91.759 millones (-15,5 %).
Por su parte, el Banco Itaú presentó un caso particular al registrar un saldo negativo de $449.440 millones (frente a utilidades de $43.643 millones en agosto de 2025). Este resultado obedece a los costos de reestructuración y al desarme de coberturas derivados de la transformación estratégica de Itaú Colombia, de acuerdo con la entidad.
Casos de éxito: bancos que triplicaron ganancias
Fuera del top cinco, los datos del ente regulador destacan crecimientos extraordinarios. El comportamiento más llamativo lo protagonizó el Banco Contactar, el cual incrementó sus utilidades en más de un 1.000 %, pasando de $1.600 millones en agosto de 2025 a $18.991 millones en agosto de 2026.
Así mismo, un grupo de cinco bancos logró la marca de triplicar sus ganancias respecto al año previo: Banco Popular ($41.795 millones), Serfinanza ($11.076 millones), BBVA Colombia ($663.277 millones), Banco Caja Social ($209.423 millones) y Finandina ($34.972 millones).
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