“No pasa hasta que pasa”, el documental de Bancolombia que deja claves para prevenir el fraude

Bancolombia presenta “No pasa hasta que pasa”, el documental que se sumerge en el mundo del fraude para reconocer su naturaleza y entender sus mecanismos como un camino clave para desarmarlo.
La producción, organizada por capítulos, está disponible desde el pasado 13 de octubre en el canal oficial de Bancolombia en YouTube, y parte de una situación frecuente: muchas personas consideran que el fraude solo les ocurre a otros.
Frente a esa percepción, el documental busca que la audiencia comprenda que cualquier persona puede estar expuesta y que la prevención debe activarse justo antes de tomar una decisión, como abrir un enlace, compartir un código, descargar un archivo o atender una instrucción urgente.
“La prevención se concentró durante mucho tiempo en decirles a las personas qué no debían hacer, pero el fraude evolucionó. Hoy se apoya en emociones y situaciones cotidianas, lo que nos lleva a pasar de advertir a entrenar, de informar a preparar, y de reaccionar a desarrollar en las personas capacidades para reconocerlo antes de que se materialice”, expresó Juan Camilo Zuluaga, vicepresidente de Servicios para Clientes y Empleados de Bancolombia.
La producción de este documental es el resultado de un trabajo investigativo que reúne testimonios de personas que fueron víctimas y comparten sus aprendizajes, autoridades y expertos que investigan y previenen el fraude, especialistas en seguridad digital, y personas que estuvieron involucradas en estas prácticas.
La suma de estas voces tiene el propósito de explicar cómo operan las estafas, identificar señales de alerta y evitar prejuicios contra quienes han sido afectados, tanto personas como empresas.
Uno de los aprendizajes centrales consiste en reconocer que el fraude no se limita a ataques tecnológicos. Los estafadores también usan conversaciones, relaciones de confianza, distracciones, falsas oportunidades y situaciones de urgencia para influir en las decisiones.
Además, pueden suplantar marcas, números telefónicos, mensajes, páginas y canales aparentemente legítimos, por lo que la recomendación es hacer una pausa, verificar por otra vía y acudir a los canales oficiales antes de actuar.
La estrategia también presenta medidas que las personas pueden adoptar desde los canales de Bancolombia para administrar su seguridad, como la posibilidad de bloquear o activar tarjetas, bloquear productos, cambiar claves, establecer topes transaccionales, activar alertas y notificaciones e inscribir facturas.
El documental recuerda que nunca deben compartirse el usuario, las claves, el número de tarjeta, la fecha de vencimiento ni el código de seguridad, datos confidenciales que nadie ajeno a su titular debe conocer.
Así las cosas, “No pasa hasta que pasa” deja la idea de que cualquiera puede enfrentarse a un intento de fraude, y la diferencia puede estar en una pausa, una verificación o una decisión tomada a tiempo. Porque cuando entendemos cómo funciona el fraude, estamos mejor preparados para evitarlo.
Todos los detalles de esta producción están disponibles en el siguiente enlace: https://youtu.be/WAF1oflOMOA.