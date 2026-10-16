Listas primeras obras de ampliación del aeropuerto de Rionegro y hay acuerdo para acelerar intervenciones

El aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro, Antioquia, ha experimentado un incremento de pasajeros, ocasionando congestiones.
Ante esa situación, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera implementaron un plan de choque con intervenciones inmediatas que ampliarán la capacidad de 11 millones a 17,5 millones de pasajeros al año.
Si bien las obras de ampliación y modernización finalizarán en abril de 2027, los usuarios ya pueden utilizar nuevos módulos de check in y un nuevo filtro de seguridad internacional.
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Cabe resaltar que las adecuaciones de esta terminal aérea registran un avance del 36,87 % en sus diferentes frentes, que comprenden 13 obras integrales y entre ellas se destacan la construcción de una nueva sala de espera en el primer piso, que amplía el área a 2.150 m² con seis puertas de embarque, y el aumento de 24 módulos en el área de check in, pasando de 56 a 80.
“Luego de sentarnos con la concesionaria Airplan y revisar los avances y compromisos para transformar el José María Córdova, pisamos el acelerador para resolver las congestiones que allí se presentan. Estamos haciendo una supervisión juiciosa para garantizar que los $164.000 millones destinados a estas obras se utilicen eficientemente”, explicó el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe Pino.
Las obras del aeropuerto también contemplan seis nuevas posiciones de parqueo de aeronaves, con posibilidad de operación remota, que le permitirán pasar de 24 a 28 operaciones hora.
Finalmente, se adelantarán reconfiguraciones en la zona de inmigración y emigración, adecuaciones a las salas de espera, la construcción de un nuevo centro de conexiones internacionales y un nuevo edificio de equipajes que contará con sistemas tecnológicos para su manejo y control.