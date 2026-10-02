La ANLA, la ANI y el Ministerio de Transporte impulsarán la ampliación del aeropuerto de Cartagena

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se comprometió a tener la licencia ambiental para el proyecto de ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena antes de que finalice 2026. Todo dependerá de que se surtan los tiempos legales y también los requisitos del proceso.
Mientras que el concesionario Oinac (Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena) acelerará la ejecución de las obras, señalando que se pasaría de 4 % a 20 % de avance antes de que culmine 2026.
Por su parte, la Alcaldía de Cartagena manifestó que se acordó la cesión de andenes, vías y separadores que son necesarios para la iniciativa. Lo anterior se formalizaría con un convenio que firmaría la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el 7 de octubre de 2026.
“Estamos destrabando este proyecto con trabajo conjunto y compromisos con fechas. Cartagena necesita un aeropuerto a la altura de su gente y de los millones de viajeros que la visitan”, expresó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.
La titular de la cartera también expresó que se está avanzando en la solución de obstáculos para que se modernice el aeropuerto en una de las ciudades con más actividad turística de Colombia.
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La funcionaria realizó recorridos de seguimiento con la Aeronáutica Civil, la ANI, la ANLA y la misma Alcaldía de Cartagena.
Según se señaló, el objetivo es que se alcance una capacidad de 11 millones de pasajeros al año y que haya una nueva terminal remodelada, con unas plataformas ampliadas y mejoras en circulación y parqueaderos.
“Estamos destrabando este proyecto con trabajo conjunto y compromisos con fechas. Cartagena necesita un aeropuerto a la altura de su gente y de los millones de viajeros que la visitan”, concluyó la ministra.