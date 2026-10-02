El Ministerio de Hacienda presentó a Jaime Vives como nuevo presidente de Coljuegos

El Ministerio de Hacienda presentó al nuevo presidente de Coljuegos, que es la entidad que administra los juegos de suerte y azar en Colombia. Jaime Vives es administrador de empresas y también especialista en alta gerencia. La entidad manifestó que su experiencia profesional le aportará al sector y también a financiar los servicios de salud.
Esta organización es relevante para el sistema de salud, ya que a lo largo de su historia ha transferido billones al régimen subsidiado que provienen de las actividades propias de los juegos de suerte y azar.
Coljuegos está adscrita al Ministerio de Hacienda y fue creada en 2011 con la finalidad de administrar el monopolio rentístico del sector.
Vives cuenta con más de 25 años de experiencia y su trayectoria ha estado ligada principalmente al sector privado. Tiene 55 años y pasó por universidades como la Santo Tomás y la Universidad del Magdalena.
Su hoja de vida fue publicada en septiembre de 2026 en la página web de Presidencia, en la cual se actualizan los nombres que figuran para la designación de entidades.
Entre los retos que posiblemente tendrá en su cargo estará incrementar el recaudo al interior de esta actividad económica, que ha ido ganando terreno, pero que presenta altos márgenes de ilegalidad e informalidad.
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