Ministerio de Hacienda comenzó con un programa de reperfilamiento de TES por $19,8 billones

El Ministerio de Hacienda inició un plan de reperfilamiento con intercambio de títulos de tesorería (TES) por $19,8 billones. La entidad manifestó que redujo amortizaciones por $2,4 billones en 2026 y $17,4 billones en 2027.
El ministro de la cartera, Miguel Gómez, expresó que con esta operación se busca una gestión “proactiva” en riesgo de refinanciamiento, así como en la gestión de la optimización de la liquidez y en mejorar el posicionamiento de Colombia en materia fiscal para 2027.
“La operación estuvo compuesta por dos tramos: uno competitivo que alcanzó $11,3 billones. En este último los creadores de mercado enviaron ofertas con las mismas características financieras aprobadas en la subasta competitiva de intercambio. En este tramo la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional participó con ofertas que alcanzaron $5,6 billones”, dijo la entidad en un comunicado.
Mientras que en el tramo competitivo, Hacienda manifestó que tuvo demandas por $14,7 billones y de estos se adjudicaron $11,3 billones, con un porcentaje de aceptación de 77 %. Agregó que el costo de la operación llegó a $536.000 millones, que fueron equivalentes a 2,7 % del total canjeado.
De esta manera, la vida media de la deuda interna en TES incrementó 0,2 años, pasando de 9,97 años a 10,17 años.
“Invitamos a todos los inversionistas a ser parte de la segunda ventana de intercambio que tendrá lugar el próximo 22 de octubre de 2026 y de la tercera ventana el próximo 19 de noviembre de 2026”, expresó Gómez.
Finalmente, la entidad manifestó que este canje se hizo mediante 13 instituciones del programa de mercado en títulos de deuda pública, y que contó con la participación de inversionistas locales y extranjeros.