CAF pondrá a disposición US$1.000 millones para responder ante la oleada de calor en 2026 y 2027

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) expresó que va a destinar, de forma inicial, US$1.000 millones para apoyar a poblaciones vulnerables ante la superoleada de calor que impactará a la región entre 2026 y 2027. La entidad manifestó que este fenómeno tendría una intensidad “excepcional” que provocaría afectaciones a nivel social y económico. Por lo anterior, mencionó que trabajará en conjunto con gobiernos nacionales, actores locales, bancos de desarrollo, entre otros.
Según lo expresó, entre sus efectos estarían el freno del crecimiento económico, junto con pérdidas pesqueras, agrícolas y ganaderas, así como menor productividad, daños a la infraestructura, interrupción en cadenas de suministro y alza en los precios. En América Latina, el impacto sería diferente en cada país. Pero señaló que las altas temperaturas, junto con mayores lluvias en diferentes zonas, ocasionarían pérdidas que equivalen a 2 % del PIB regional, junto con un aumento en la pobreza de 4,8 millones de personas.
“Este Niño tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años, lo que amenaza directamente a los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles. Por eso, ponemos a disposición inicialmente US$1.000 millones para ayudar a nuestros países a anticiparse, proteger a sus poblaciones y responder a las emergencias”, aseguró Sergio Díaz-Granados, presidente del CAF.
A lo anterior, la organización añadió que realizará un foro en Panamá el 27 y 28 de enero de 2027, que sería la primera reunión de ministros de economía de América Latina y el Caribe, que se va a dedicar a la gestión financiera en medio de riesgos naturales. También abordarían temas de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal.
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Finalmente, el CAF dijo que las iniciativas apuntarán a la preparación para la atención de emergencias climáticas, lo cual tiene como finalidad que el financiamiento se complemente con apoyo técnico, y de esa manera, se fortalezca la capacidad de respuesta.
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