Gobierno De la Espriella prepara reforma a la Ley APP para ajustar plazos de concesiones

El Ministerio de Transporte prepara una reforma a la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), con la cual se ajustarían los plazos de las concesiones. El anuncio fue realizado por la titular de la cartera, Elsa Noguera, en el marco del congreso de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar).
Según explicó la funcionaria, este ajuste normativo tendría en la mira la ampliación y alcance de las concesiones de puertos, aeropuertos y corredores viales. Esto no solo permitiría avanzar en la materialización de diversos proyectos de infraestructura, sino que también impulsaría la competitividad al optimizar los mecanismos de inversión.
“Con este mecanismo financiero podremos completar los principales corredores que nos conectan con los puertos para tener menos esperas”, destacó Noguera.
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Reforma al Decreto 003
Durante su intervención, la ministra también anunció un proyecto de reforma al Decreto 003, el cual busca darle herramientas a la Fuerza Pública para actuar con mayor rapidez frente a bloqueos que interrumpan la circulación.
“La modificación del Decreto 003 que evita tantos bloqueos en las carreteras del país, reconoce el derecho a la protesta, a la escucha de las comunidades, pero también entiende que los corredores no se pueden bloquear horas interminables y días seguidos bloqueando el comercio internacional del país”, indicó.
El borrador de la iniciativa ya fue publicado y apunta a reducir los impactos de los bloqueos en materia de retrasos, sobrecostos y el movimiento de mercancías en todo el país.
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