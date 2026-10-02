Entrevista | Nuevo Country Manager de inDrive explica cómo la plataforma mueve $7,45 billones en Colombia y sus planes de crecimiento

Cada vez más colombianos recurren a plataformas de movilidad para desplazarse por la ciudad, llegar al trabajo, estudiar, hacer diligencias o simplemente buscar una alternativa para movilizarse. En ese escenario, la competencia entre aplicaciones también crece y los usuarios tienen más opciones para elegir cómo, con quién y bajo qué condiciones realizar sus viajes.
Ese mercado es precisamente el que asumirá Juan Sebastián Uribe, quien esta semana fue nombrado nuevo Country Manager de inDrive en Colombia, con la responsabilidad de dirigir la operación nacional y avanzar en la estrategia de crecimiento, expansión y fortalecimiento de la compañía.
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Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y con un Executive MBA del Inalde Business School, Uribe cuenta con más de 13 años de experiencia en estrategias comerciales, transformación digital y escalabilidad de marketplaces. Antes de llegar a inDrive estuvo durante siete años y medio en Mercado Libre, donde lideró el desarrollo del marketplace vehicular y la marca TuCarro en Colombia, además de ocupar posiciones directivas en LATAM Airlines.
Su llegada ocurre mientras inDrive busca consolidar su presencia en el país y ampliar el alcance de un modelo que tiene como uno de sus principales elementos la negociación directa entre conductores y pasajeros.
“Asumir el liderazgo de inDrive en Colombia es un reto apasionante en un momento clave para la industria. Mi trayectoria en la aviación y el e-commerce me enseñó que el éxito de una plataforma radica en conectar a dos personas en un ambiente seguro y de mutua confianza, donde ambas ganan con un sentido de justicia”, afirmó Uribe.
Y el tamaño que ya tiene esa operación ayuda a dimensionar el reto. Un estudio de impacto económico y social elaborado por Ipsos Napoleón Franco señala que la actividad generada a través de inDrive aportó $7,45 billones a la economía colombiana en 2025, una cifra equivalente al 0,4 % del PIB nacional.
Seguridad, el primer reto del nuevo Country Manager de inDrive
En entrevista con Valora Analitik, Uribe explicó que no llega a inDrive planteando los desafíos únicamente como problemas, sino como oportunidades para profundizar el posicionamiento de la plataforma.
Una de sus principales prioridades será comunicar las herramientas de seguridad disponibles para los usuarios y conductores: “Nosotros somos una plataforma muy segura. El 99,99 % de los viajes son seguros, tenemos que contárselo al país, tenemos que contarle que tenemos más de 25 funcionalidades de seguridad”, aseguró.
El ejecutivo añadió que su intención es seguir mejorando ese indicador durante su gestión: “Yo llegué acá para sumarles más nueves a esto y que esto sea la plataforma más segura de Colombia”, dijo.
El estudio de Ipsos incorpora una medición sobre la percepción de seguridad de los usuarios. El 68,6 % de los encuestados considera que viajar a través de inDrive es más seguro que utilizar el transporte público tradicional en su ciudad. Entre los elementos que generan confianza están la posibilidad de revisar la fotografía y calificación del conductor, leer comentarios de viajes anteriores y compartir la ruta en tiempo real.
El modelo de negociación busca diferenciar a inDrive
El segundo eje de la gestión de Uribe estará relacionado con uno de los elementos centrales de la propuesta de inDrive: permitir que conductores y pasajeros negocien directamente el precio del viaje.
“Tú puedes escoger a quién llevas, para dónde va, con qué medio de pago. Tú decides si los llevas o no y decides a qué precio. Eso nos hace diferentes ante el resto de plataformas”, explicó.
Para el ejecutivo, esa posibilidad de elección no debe analizarse únicamente desde el punto de vista del pasajero, sino también desde la perspectiva de quien presta el servicio: “Dos personas que no se conocen se pueden poner de acuerdo en esta transacción sobre un riel de seguridad”, señaló.
Los resultados de Ipsos respaldan la relevancia que tiene este elemento dentro de la experiencia de los conductores. El 74 % prefiere el modelo de negociación directa frente a un sistema de tarifa automática asignada por la aplicación. Además, el 50 % afirma que la posibilidad de elegir y acordar el precio de sus viajes es una de las principales razones para utilizar inDrive, mientras que 55 % asegura que el modelo le permite realizar más servicios al día.
Ingreso para los hogares y movimiento para otros negocios
El impacto de la plataforma, de acuerdo con la investigación, no se limita al dinero que reciben los conductores por sus servicios. El estudio calcula que por cada $1 ganado por los conductores a través de la aplicación, la economía local se expande más de dos veces, debido a que esos recursos vuelven a circular mediante compras en tiendas, contratación de servicios y consumo en negocios de barrio.
Ese efecto también se refleja en otras actividades económicas. Ipsos estima que la operación de inDrive ayudó a sostener 51.941 posiciones indirectas e inducidas en Colombia, sin contar a los conductores de la plataforma. Allí aparecen trabajadores relacionados con talleres automotrices, estaciones de gasolina, compañías de seguros y establecimientos de comercio minorista.
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El aporte de $7,45 billones calculado por el estudio equivale, además, a aproximadamente 1,02 veces el presupuesto asignado al sector Vivienda, Ciudad y Territorio para 2026 y a más de cuatro veces el presupuesto destinado al sector Comercio, Industria y Turismo en ese mismo año.
La investigación fue realizada por Ipsos Napoleón Franco a partir de 1.145 encuestas en línea, correspondientes a 945 usuarios y 200 conductores, además de 22 entrevistas en profundidad. El trabajo de campo se desarrolló entre el 10 de febrero y el 24 de marzo de 2026.
inDrive ya está presente en 45 ciudades de Colombia
Otro de los focos que Uribe quiere mantener durante su gestión es la expansión territorial. El Country Manager explicó que inDrive opera actualmente en 45 ciudades del país, entre grandes capitales y municipios de menor tamaño. La operación comenzó en Colombia por Cúcuta en 2018 y posteriormente avanzó hacia diferentes regiones.
“Somos una nacional, somos una de los colombianos. Y nos llena de orgullo que a través de la democratización hemos llegado a lugares donde tú no te imaginas”, afirmó.
Para Uribe, la llegada a Bogotá también representó una adaptación particular del modelo, debido a las dinámicas de movilidad de la capital: “Bogotá es una ciudad que se negocia diferente acá. La negociación no es un arte como está en el resto del país, sino acá prima más poder elegir el conductor que te llega a tiempo”, explicó.
La investigación de Ipsos también encontró diferencias en los tiempos de desplazamiento reportados por los usuarios. Los viajes mediante inDrive registran un promedio de 23,6 minutos, frente a 33,1 minutos de la siguiente mejor alternativa disponible, lo que representa un ahorro cercano al 30 %, equivalente a casi 10 minutos por trayecto.
¿Qué espera inDrive de la regulación en Colombia?
La regulación de las plataformas de movilidad será otro de los temas que estarán sobre la mesa durante la gestión de Uribe. El ejecutivo destacó que inDrive incorporó a los taxistas desde sus primeras etapas de operación y señaló que la compañía busca mantener un modelo en el que diferentes actores puedan participar. “La movilidad es para todos o no es para nada. Están incluidos desde el principio. De hecho, no los diferenciamos como categoría. Nosotros todos somos igualitarios”, sostuvo.
Sobre la discusión regulatoria, Uribe considera que el desarrollo tecnológico ha avanzado a mayor velocidad que las normas y señaló que la compañía está dispuesta a participar en esa conversación.
El estudio de Ipsos muestra que existe respaldo a establecer reglas para las plataformas: 66,5 % de los conductores y 58,7 % de los usuarios encuestados están de acuerdo con que las plataformas de transporte bajo demanda sean reguladas en Colombia. Entre las expectativas frente a una regulación aparecen mayor seguridad, mejor calidad del servicio y mayor certidumbre para los actores involucrados.
Una SuperApp con más servicios
La estrategia de crecimiento de inDrive en Colombia tampoco se limita a los viajes urbanos. La compañía busca consolidar una SuperApp que reúna diferentes servicios alrededor de su ecosistema.
Uribe explicó que actualmente la plataforma cuenta con unidades como inDrive Ciudad a Ciudad, para conectar diferentes capitales; inDrive Entregas, enfocada en envíos para personas y pequeñas empresas; e inDrive Money, mediante la cual los conductores pueden acceder a alternativas de financiación.
Sobre esta última unidad, el ejecutivo señaló que 40 % de los créditos otorgados se han destinado a repuestos para los vehículos de los propios conductores, de acuerdo con las cifras compartidas durante la entrevista.
A estas unidades se suma la vertical de publicidad, con la que la compañía busca utilizar su audiencia para conectar marcas con los usuarios de la plataforma.
“Esto es lo que está construido hoy, pero mi visión y es parte del reto que vengo acá es a robustecer la SuperApp. Seguramente en unos meses te estaré contando de cosas nuevas que vengan al ecosistema”, afirmó.
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La apuesta también se relaciona con la posibilidad de generar ingresos para quienes conducen. Según Ipsos, 75 % de los conductores encuestados son los principales o únicos generadores de ingresos de sus hogares, mientras que 59 % combina el tiempo que dedica a la aplicación con el cuidado de hijos, padres adultos mayores o familiares con discapacidad. El promedio reportado de conexión es de 7,8 horas diarias.
Así, la nueva etapa de inDrive en Colombia queda planteada por Uribe alrededor de tres conceptos: seguridad, confianza y capacidad de elección. Mientras la compañía busca ampliar sus servicios y presencia territorial, el nuevo Country Manager tendrá como uno de sus principales objetivos fortalecer esos elementos en un mercado donde cada vez más usuarios recurren a las plataformas para resolver sus necesidades de movilidad.
“Quiero que si me preguntas en dos años cómo quiero que me recuerdes: tienes la plataforma más segura y la que le da más poder a los usuarios, conductores y a los usuarios pasajeros”, concluyó Uribe.