Chocó, Antioquia y Bolívar concentran 81 % de la extracción ilícita o no autorizada del oro de aluvión

El Ministerio de Minas y Energía reveló que 81 % de la explotación ilícita o no autorizada en la producción de oro de aluvión se concentra en tres departamentos de Colombia. Estos son Chocó, Antioquia y Bolívar.
Los datos corresponden a 2024 y en Antioquia se identificaron 43.834 hectáreas. De estas, 53 % son de explotación ilícita o no autorizada, 45 % tiene permisos ambientales o técnicos y 2 % está en tránsito a la legalidad.
En Chocó, al occidente de Colombia, se detectaron 43.122 hectáreas, de esta cifra, 82 % corresponde a explotación ilícita o no autorizada, 11 % tiene permisos ambientales o técnicos y 7 % está en tránsito a la legalidad. Mientras que, en Bolívar, de 8.498 hectáreas, 79 % está con explotación ilícita o no autorizada, 20 % tiene permisos ambientales o técnicos y 1 % está en tránsito a la legalidad.
En cuanto a los municipios que concentraron la mayor explotación de oro de aluvión, estos fueron El Cantón de San Pablo, Nóvita, Río Quito, Istmina y Quibdó, en Chocó; en Antioquia se concentró la actividad en Cáceres, Nechí, Zaragoza y El Bagre; y en Córdoba, en Ayapel.
Según lo manifestó el ministerio, lo anterior también revela deficiencias en la trazabilidad de la extracción de este mineral, lo que impacta de manera negativa a la economía y a la capacidad del Estado para ejercer control no solamente sobre las actividades ilícitas, sino también sobre sus propios recursos del subsuelo.
“La explotación ilícita o no autorizada de oro genera impactos negativos como la degradación ambiental, contaminación del agua, deforestación y financiación de estructuras criminales, lo que dificulta el desarrollo sostenible del sector minero”, expresó la entidad en su informe.
De otro lado, el Ministerio manifestó que, en zonas donde está excluida la minería, 95 % de la explotación de oro aluvial se hace en zonas de reserva forestal, 5 % restante, en zonas de protección de desarrollo de recursos naturales renovables y del medio ambiente y zonas de reserva forestal protectora nacional.
“En 2024 se detectaron 149 hectáreas de explotación de oro aluvial en tierra dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, lo que indica un incremento de 34,93 % en comparación con 110,43 hectáreas detectadas en 2023”, expresó la entidad.
Adicionalmente, este tipo de explotación ilegal minera convive con otras economías ilegales, como los cultivos de coca. La cartera de Energía ha manifestado que, en Antioquia, Caquetá, Bolívar, Chocó, Cauca, Nariño, Córdoba, Valle del Cauca y Putumayo la extracción ilícita de oro de aluvión o no autorizada ganó terreno en más de 70 % de los territorios en donde hay cultivos de coca.
“Factores como la vulnerabilidad territorial y la presencia de los actores armados ilegales impulsan tanto el crecimiento de los cultivos ilícitos como la explotación ilícita no autorizada”, aseguró el Ministerio.
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Finalmente, a pesar de que el mercurio está prohibido para la actividad minera, esta sustancia se sigue utilizando en el mercado ilícito para la explotación de oro, particularmente en Antioquia, Chocó y Nariño, lo que genera afectaciones para la salud pública, contaminación ambiental y dificultades para la trazabilidad del oro amalgamado con mercurio, lo que termina combinándose con la producción legal, concluyó la entidad.
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