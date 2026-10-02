Gobierno De la Espriella pone en marcha Plan de Choque en Salud para atender más de un millón de reclamos

El Gobierno Nacional puso en marcha el Plan de Choque en Salud, una medida extraordinaria y temporal que busca pasar de los reclamos de los usuarios a soluciones concretas frente a las barreras de acceso al sistema.
La estrategia surge luego de que, entre enero y julio de 2026, se registraran más de un millón de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud. De estos, el 93 % estuvo relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
La primera fase del plan tendrá cobertura en todos los departamentos del país y priorizará a pacientes con riesgo vital o de pérdida irreversible de respuesta terapéutica.
Entre los grupos priorizados se encuentran pacientes con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH.
También se dará prioridad a pacientes con alta probabilidad de hospitalización y a quienes tengan patologías con riesgo de descompensación progresiva.
Así funcionará el Plan de Choque en Salud
El Gobierno informó que la estrategia permitirá hacer seguimiento individual a cada caso, desde la identificación del pendiente hasta la atención efectiva del paciente.
El proceso contempla cuatro etapas: identificación del pendiente, gestión de la atención, entrega del medicamento o realización del procedimiento y verificación de la atención recibida.
De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno, actualmente hay más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y más de 300.000 pacientes con procedimientos pendientes.
Para atender esta situación, el Ministerio de Salud implementará un mecanismo de compra de cartera dirigida para las EPS de ambos regímenes, con condiciones que incluyen 0 % de interés y un año de periodo de gracia.
A su vez, la Superintendencia Nacional de Salud realizará seguimiento especial a los casos y, junto con las entidades territoriales, establecerá mesas regionales para verificar que los pacientes reciban efectivamente los servicios requeridos.
El seguimiento general del Plan estará a cargo de una Mesa Técnica de Control, integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres. Esta instancia vigilará la reducción de los pendientes, la entrega efectiva de medicamentos y procedimientos y el uso de los recursos destinados a la estrategia.