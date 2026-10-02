Iván Duque propone que más colombianos paguen impuesto de renta; pide revisar exenciones del IVA

El expresidente de Colombia Iván Duque planteó una serie de cambios a la estructura fiscal del país y llamó a los diferentes sectores políticos a construir un pacto fiscal nacional para enfrentar la situación de las finanzas públicas.
En declaraciones a Caracol Radio, Duque calificó como “macabra” la situación fiscal de Colombia y señaló que el país necesita combinar una mayor generación de ingresos con medidas para hacer más eficiente el gasto estatal.
Uno de los principales puntos de su propuesta está relacionado con el impuesto de renta. El exmandatario cuestionó que una proporción reducida de la población contribuya directamente a este impuesto y consideró necesario ampliar progresivamente la base tributaria.
“¿A usted le parece que un país con las necesidades sociales que tiene Colombia puede darse el lujo de que solamente el 5 % de la población pague impuesto de renta?”, afirmó.
Duque también señaló que existe una alta concentración del recaudo empresarial. Según explicó, alrededor de 2.000 empresas representan más del 60 % del recaudo del impuesto de renta, situación que, en su opinión, hace necesario ampliar el número de contribuyentes.
“Entonces, toca —y hablemos de las pensiones— toca ampliar esa base de manera gradual, progresiva, pero toca ampliarla”, sostuvo.
El planteamiento incluye, por tanto, una ampliación gradual de la base tributaria, bajo un criterio progresivo.
Revisión de beneficios del IVA
Otro de los puntos abordados por Duque fue el IVA. El expresidente propuso revisar los bienes y servicios exentos y excluidos, así como los beneficios tributarios asociados a este impuesto.
“Uno no puede seguir teniendo un régimen donde hay exentos y excluidos, donde hay por lo menos beneficios que superan los $40 o $50 billones”, afirmó.
Duque sostuvo además que una eventual modificación del IVA debería contemplar mecanismos de compensación para los hogares de menores ingresos. En ese sentido, recordó el esquema de devolución del IVA implementado para población vulnerable.
“Nosotros probamos que se puede hacer una devolución del IVA a los sectores más vulnerables”, señaló.
Finalmente, el expresidente planteó que las diferentes corrientes políticas deberían buscar un acuerdo de largo plazo sobre las finanzas públicas, más allá de las diferencias ideológicas.
“Yo creo que hay que poner el patriotismo frente a las necesidades del país. Más allá de la coyuntura, los sectores —llámelos de izquierda, de derecha, de centro, independientes, todos— deberíamos entender que acá se requiere un pacto fiscal”, afirmó.
Duque comparó esta propuesta con los Pactos de La Moncloa en España y sostuvo que el acuerdo debería abordar tanto los ingresos como el gasto público.
En ese sentido, planteó como objetivos ampliar la base tributaria, recortar gasto y mejorar la eficiencia del Estado, con el propósito de garantizar los recursos necesarios para financiar las obligaciones sociales establecidas en la Constitución.