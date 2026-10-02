Millonaria inversión del BID impulsa megaproyecto para ampliar la atención del cáncer en Colombia

La atención de pacientes con cáncer en Colombia podría entrar en una nueva etapa con la estructuración de un megaproyecto que busca ampliar y modernizar la infraestructura del Instituto Nacional de Cancerología (INC). La iniciativa acaba de dar un nuevo paso con la apertura de un proceso para contratar la consultoría especializada que definirá las condiciones necesarias para llevarla adelante.
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó los términos de referencia para contratar la estructuración integral del proyecto hospitalario que contempla una nueva Unidad de Servicios Ambulatorios y el Centro de Prevención y Detección Temprana del Cáncer (CpreD) del INC. La institución tiene más de 92 años de experiencia y es el principal centro público de referencia en Colombia para la atención integral del cáncer.
El proceso contempla una inversión de $6.900 millones destinada a la estructuración integral y la interventoría del proyecto. Esta suma hace parte de la ruta para definir las condiciones técnicas, financieras y operativas que permitirían avanzar posteriormente en el desarrollo de la iniciativa.
Es importante precisar que esos $6.900 millones corresponden a la estructuración e interventoría, y no al costo total que tendría eventualmente la construcción y puesta en funcionamiento de toda la infraestructura. El proyecto será desarrollado bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) y todavía se encuentra en la etapa de estructuración de su viabilidad.
La iniciativa contempla dos componentes principales: la modernización y ampliación de la Unidad de Servicios Ambulatorios y la puesta en marcha del Centro de Prevención y Detección Temprana del Cáncer.
La consultoría deberá analizar integralmente el proyecto en diferentes frentes, entre ellos los aspectos técnicos, socioambientales, de riesgos, legales, comerciales, económicos y financieros. También deberá estudiar las etapas relacionadas con el diseño, financiación, construcción, equipamiento, dotación, operación y mantenimiento de las futuras instalaciones.
Esto significa que el proceso que acaba de abrirse no se limita al diseño de una nueva infraestructura hospitalaria. La estructuración busca establecer cómo podría financiarse, construirse y operar el proyecto, además de determinar las condiciones que tendría la eventual APP.
El objetivo está en ampliar la atención a pacientes con cáncer
Uno de los principales propósitos de la iniciativa es aumentar la capacidad de atención para los pacientes oncológicos en el país. El proyecto también busca fortalecer diferentes etapas de la atención del cáncer, desde la prevención y la detección temprana hasta la atención oportuna y el control integral de la enfermedad.
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El componente de detección temprana es especialmente relevante dentro de la propuesta, pues el CpreD está concebido como parte de una infraestructura especializada que permita fortalecer las capacidades del país frente a esta enfermedad.
De acuerdo con el INC, la apuesta apunta a consolidar una infraestructura pública que responda tanto a las necesidades actuales como a las que puedan surgir en los próximos años, con el propósito de contribuir a mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de los pacientes.
La estructuración se desarrolla en el marco de un Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el BID y el Instituto Nacional de Cancerología.
La alianza tiene como propósito fortalecer la infraestructura pública de salud y contribuir a ampliar la capacidad de respuesta de Colombia frente al cáncer.
En esta etapa, el BID será el encargado del proceso de contratación de la consultoría especializada. Para ello abrió la convocatoria de Manifestaciones de Interés, dirigida a firmas con experiencia que puedan asumir la estructuración integral del proyecto.
El proceso deberá determinar, entre otros aspectos, la viabilidad técnica y financiera de la iniciativa, así como las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse la APP.
¿Qué sigue para el megaproyecto?
El siguiente paso consiste en recibir las manifestaciones de interés de las firmas especializadas que quieran participar en el proceso. Los interesados tienen plazo hasta el 8 de octubre de 2026 para consultar los requisitos y presentar la documentación correspondiente a través del sistema de contratación del BID.
Después de esta etapa deberá avanzar la estructuración integral, que permitirá establecer las condiciones necesarias para determinar la viabilidad del proyecto y definir sus componentes técnicos, económicos, financieros, legales y operativos.
Por ahora, por tanto, el proyecto no representa todavía la construcción de las nuevas instalaciones, sino un paso previo para establecer cómo podría ejecutarse una obra de esta magnitud bajo una APP.
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La apuesta, de concretarse las siguientes etapas, busca ampliar la infraestructura especializada del Instituto Nacional de Cancerología, que queda ubicado en la Calle 1 # 9-85, en Bogotá, y aumentar la capacidad disponible para atender pacientes, al tiempo que fortalece la prevención y la detección temprana del cáncer en Colombia