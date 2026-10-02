Indra pide acelerar tecnología en infraestructura de Colombia; busca oportunidades de inversión en el Caribe

José Fernando Quintero, director para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe de Indra Group, habló con Valora Analitik sobre el papel de la tecnología en la reactivación de la infraestructura colombiana.
Durante el XVII Encuentro Regional de Infraestructura y Sostenibilidad de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en Barranquilla, Quintero, destacó la importancia de impulsar nuevos proyectos de infraestructura y fortalecer el uso de tecnología en vías, puertos, aeropuertos y túneles.
Asimismo, señaló que para Indra es estratégico acompañar la reactivación del sector, debido a su impacto sobre la economía y las diferentes regiones del país.
“Estamos encantados de estar acá en Barranquilla impulsando y apoyando también las iniciativas de la Cámara Colombiana de Infraestructura. El sector de infraestructura es uno de los sectores más álgidos y sensibles a nivel de la economía colombiana”, afirmó.
El directivo agregó que la compañía está interesada en identificar oportunidades en la región Caribe, especialmente ante el objetivo de fortalecer su posición como un hub logístico internacional.
“Hay un ejercicio muy estratégico para que el Caribe retome la senda de ser el hub logístico internacional de nuestro país”, sostuvo Quintero.
Tecnología para reactivar la infraestructura
Frente al portafolio de proyectos de infraestructura que se ha presentado en el país, Quintero manifestó que existe optimismo sobre la posibilidad de retomar proyectos estratégicos y utilizar la tecnología desde las primeras etapas de su estructuración.
“Nosotros como compañía vemos que usar la tecnología desde el mismo diseño de los proyectos es importante. Buscar que estos ecosistemas busquen de alguna manera esa reactivación alrededor de la tecnología es importante”, explicó.
De acuerdo con el directivo, la incorporación de soluciones tecnológicas puede contribuir a reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la productividad de las diferentes infraestructuras.
“Menos kilómetros improductivos, menos tiempo de desplazamiento, más productividad alrededor de las vías, de los túneles, de las infraestructuras y volver, por ejemplo, a la época donde tenemos los puertos más productivos de Sudamérica”, indicó.
También explicó que Indra cuenta con experiencia internacional en proyectos de movilidad y transporte. Según señaló, la compañía tiene más de 1.500 proyectos de este tipo en cuatro continentes, con capacidades para participar en procesos de modernización de puertos y aeropuertos, vías y automatización de túneles.
Uno de los temas que la compañía considera prioritarios para Colombia es la implementación de sistemas de peajes de flujo libre o free flow, que permiten realizar el cobro sin que los vehículos tengan que detenerse en una estación de peaje.
“Hay un tema que sí que nos interesa mucho que se vuelva a hablar dentro del país y es todo el tema de pasos rápidos, los peajes free flow que tienen que establecerse para aumentar la competitividad y sobre todo la productividad de la economía colombiana”, afirmó.
Para Indra, este tipo de soluciones tecnológicas hacen parte de las alternativas que pueden contribuir a modernizar la infraestructura de transporte del país y reducir tiempos asociados a los desplazamientos.
La compañía busca así participar en las oportunidades que surjan de la reactivación de proyectos de infraestructura, particularmente en sectores como movilidad, puertos, aeropuertos y corredores viales.