Los dos megaproyectos que se construirán en el Gran Malecón de Barranquilla: inversión supera el billón de pesos

La constructora Arquitectura y Concreto anunció una inversión privada cercana a $1,1 billones para desarrollar dos proyectos en el Gran Malecón de Barranquilla.
La compañía confirmó el desarrollo de Kristal Mall Barranquilla, un complejo comercial y de entretenimiento, y Alrío, un proyecto residencial de alta gama, que buscan ampliar la oferta comercial, turística y habitacional de este sector de la capital del Atlántico.
La inversión contempla la adquisición de terrenos, construcción y puesta en marcha de ambos desarrollos, que actualmente avanzan en diferentes etapas de estructuración.
Kristal Mall Barranquilla
Uno de los principales proyectos será Kristal Mall Barranquilla, que estará ubicado frente al Gran Malecón, luego de que Arquitectura y Concreto decidiera trasladar la ubicación inicialmente prevista sobre la Vía 40.
El complejo se construirá sobre un lote de más de 100.000 metros cuadrados y contará con dos niveles comerciales, más de 50.000 metros cuadrados de área arrendable (GLA) y cerca de 300 locales.
El proyecto tendrá como uno de sus principales atractivos una laguna artificial de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, desarrollada con tecnología Crystal Lagoons. Bajo el modelo PAL (Public Access Lagoon), el espacio incluirá una playa de arena blanca de entre 4.000 y 5.000 metros cuadrados, a la que podrán acceder residentes y turistas mediante un sistema de pasadía.
La propuesta busca combinar comercio, gastronomía, cultura, salud, hotelería y entretenimiento en un mismo espacio, con el objetivo de consolidar un concepto de Shopping Resort en Barranquilla.
Actualmente, Kristal Mall se encuentra en etapa de estructuración, diseño y precomercialización. La constructora señaló que ya cuenta con un acuerdo para la adquisición del terreno y que existe interés de operadores comerciales para participar en el proyecto.
Alrío: vivienda frente al río Magdalena
El segundo desarrollo será Alrío, un proyecto residencial de baja densidad que estará ubicado entre las calles 72 y 78 y que contempla 79 unidades de vivienda de alta gama.
La iniciativa es desarrollada conjuntamente por Arquitectura y Concreto y YDN, firmas con más de 35 años de trayectoria en el sector inmobiliario colombiano.
El proyecto estará orientado a ofrecer viviendas con mayor privacidad, amplitud y vistas hacia el río Magdalena, manteniendo una escala de construcción acorde con la transformación urbana que ha tenido el sector del Gran Malecón.
“Para Arquitectura y Concreto, participar en uno de los procesos de transformación urbana más importantes de Barranquilla es un hito. ALRÍO representa una nueva etapa en la evolución del Gran Malecón; demuestra que el río también puede convertirse en un lugar para vivir”, señaló Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto.
AlríO se encuentra actualmente en etapa de expectativa y preparación técnica antes de iniciar su comercialización.
Crecimiento de vivienda y turismo en Barranquilla
La apuesta de la constructora llega en medio del crecimiento de la actividad inmobiliaria y turística de Barranquilla.
De acuerdo con cifras de la Alcaldía de Barranquilla, la ciudad cerró 2025 con un crecimiento de 58,39 % en las ventas de vivienda nueva, al pasar de 6.863 a 10.870 unidades comercializadas.
Barranquilla concentró además cerca del 70 % de las ventas de vivienda nueva del Atlántico, con un ritmo de crecimiento 4,6 veces superior al promedio nacional.
A este comportamiento se suma el crecimiento de la afluencia de visitantes al Gran Malecón, uno de los principales espacios turísticos de la región Caribe. El corredor recibió más de un millón de visitantes en diciembre de 2025 y cerca de 215.000 personas durante la Semana Santa de 2026.
En paralelo, la zona ha recibido anuncios de nuevas inversiones públicas en infraestructura vial, fluvial y turística. Según las cifras entregadas por las autoridades locales, las inversiones para el corredor del Gran Malecón, la Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho superan los $300.000 millones, además de otros recursos destinados a infraestructura vial y conectividad.
Con los dos nuevos desarrollos, Arquitectura y Concreto busca aprovechar la transformación del sector y ampliar la oferta de comercio, entretenimiento y vivienda alrededor del río Magdalena.