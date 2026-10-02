FamiEmpresario Interactuar 2026 exaltó la fuerza de la microempresa que mueve a Colombia

El Teatro Metropolitano de Medellín fue el escenario de la edición número 36 del FamiEmpresario Interactuar, en la que Maintegral S.A.S., empresa de confección liderada por Marlen Quiñones Cano, fue reconocida como la Gran Ganadora y obtuvo además el premio en la categoría Empleo de Calidad.
Los 16 nominados de 2026 representan la resiliencia y el potencial productivo de departamentos como Tolima, Córdoba y las subregiones de Antioquia —Valle de Aburrá, Suroeste, Urabá, Oriente y Norte—. Las cifras de este grupo evidencian cómo el acompañamiento constante promueve la consolidación del sector: el 87,5 % está formalizado, el 62,5 % son empresas lideradas por mujeres, el 50 % son negocios familiares y el 87,5 % implementa buenas prácticas sociales y ambientales.
“Cada año, en Interactuar tenemos la oportunidad de reconocer historias que nos recuerdan la fuerza transformadora de la microempresa en Colombia. Celebramos la edición número 36 del FamiEmpresario Interactuar, un reconocimiento que se ha consolidado como uno de los espacios más importantes del país para visibilizar el aporte de los empresarios y empresarias de la microempresa al desarrollo económico, ambiental y social de sus territorios. Bajo el concepto ‘Imparables’, celebramos a empresarios y empresarias que han enfrentado desafíos, han crecido con determinación y han convertido sus negocios en plataformas para generar empleo, bienestar y nuevas oportunidades”, destacó Lina María Montoya Madrigal, directora ejecutiva de Interactuar.
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Ganadores del FamiEmpresario Interactuar 2026
- Gran Ganadora del FamiEmpresario Interactuar 2026 y de la Categoría Empleo de Calidad: Maintegral S.A.S. (Medellín, Antioquia). Liderada por Marlen Quiñones Cano, esta empresa de confección en tejido de punto nació en 2021 con cuatro personas y siete máquinas. Marlen imaginaba un lugar donde las personas pudieran trabajar cerca de sus hogares, tener condiciones dignas y encontrar un espacio que entendiera sus realidades. A través del crédito de Interactuar, adquirió una máquina necesaria para responder a nuevos clientes y fortalecer su capacidad productiva.
El MBA en alianza con Comfama marcó otro punto de transformación empresarial: fortaleció sus conocimientos en finanzas, administración, procesos, producción y gestión humana, consolidando la estructura y el liderazgo de la empresa. Hoy Maintegral cuenta con cuatro módulos de trabajo y genera 25 empleos formales, principalmente para madres cabeza de hogar, convirtiendo su propósito en una empresa que crece y genera oportunidades.
- Categoría Empresa Persistente: Industrias Alimenticias Gosén S.A.S. (Envigado, Antioquia). Creada por la ingeniera biomédica Sara Isabel Alzate Ramírez, la empresa nació a partir de la transformación de frutas colombianas en snacks y alimentos naturales. Uno de los momentos clave de su crecimiento llegó con Interactuar, a través de una invitación de Comfama para participar en un proceso de formación empresarial. Allí adquirió nuevas herramientas para transformar su manera de pensar y fortalecer su negocio: “Yo entré siendo una emprendedora y hoy soy una empresaria”.
Hoy, Gosén genera 7empleos directos y busca llevar la transformación de frutas colombianas a diferentes regiones del país y a mercados internacionales. Sara demuestra así que crecer acompañado permite convertir una idea de negocio en una empresa con visión y propósito.
- Categoría Empresa en Crecimiento: Frades Chips (Medellín, Antioquia). Fundada por Frank José García Navarro al llegar desde Venezuela, la empresa nació en un pequeño espacio, fabricando snacks artesanales y vendiendo puerta a puerta. En este proceso, Interactuar se convirtió en un aliado fundamental: los servicios financieros le permitieron invertir y crecer, mientras que el MBA fortaleció sus conocimientos en costos, rentabilidad, procesos y gestión empresarial.
Hoy Frades Chips cuenta con una operación organizada, procesos fortalecidos y un equipo de 11 colaboradores. Frank pasó de asumir todos los roles del negocio a liderar una empresa con mayor autonomía y una visión clara de crecimiento, demostrando cómo el acompañamiento integral puede transformar a un emprendedor en un empresario.
- Categoría Impacto Rural: Agroempresa La Unión (Chigorodó, Antioquia). Liderada por Mirlis del Carmen Romero Díaz, Agroempresa La Unión produce maracuyá fresca y desarrolla pulpa, postres, helados y otros productos derivados. Su producción ya llega a mercados de Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga, y genera 8 empleos, además de oportunidades de trabajo de acuerdo con las necesidades del cultivo.
Con la participación en el MBA Agroempresarial de Interactuar, Mirlis organizó sus procesos, aprendió a delegar, conoció sus costos de producción y fortaleció su toma de decisiones. Los créditos también han contribuido a su expansión. Hoy, la empresa contrata principalmente personas de su entorno, entre ellas jóvenes, mujeres y madres cabeza de familia, generando oportunidades de empleo sin que tengan que alejarse de su territorio.
- Categoría Empresa Consciente: Impermeables Vélez y Forero – Impercap (Medellín, Antioquia). Dirigida por Jhon Mauricio Cañola Vélez, la empresa transforma plástico reciclado en soluciones para motociclistas y personas que realizan actividades al aire libre. Al comienzo, convencer al mercado de usar un impermeable fabricado con plástico recuperado fue un reto, pero Mauricio mantuvo su convicción de que era una solución innovadora, económica, portable, higiénica y responsable con el ambiente.
A través del MBA, créditos y capacitaciones, fortaleció sus capacidades comerciales, de mercadeo, liderazgo y gestión empresarial. Hoy cuenta con 47 colaboradores con empleos fijos, el 80 % mujeres, muchas de ellas madres cabeza de familia, e integra personas con discapacidad y jóvenes en su primer empleo. Como resultado de este proceso de fortalecimiento, la empresa creció 50 % en ventas durante 2025 y mejoró su precio promedio de venta.
Adicionalmente, la gala contó con la categoría especial de Buen Comportamiento Financiero, que exaltó la disciplina crediticia entre tres nominados destacados, dejando la decisión final en manos del público asistente durante la ceremonia.
Tanto los 6 ganadores de las distintas categorías, como el grupo completo de nominados recibieron premios e incentivos estratégicos orientados al fortalecimiento de sus unidades productivas, gracias a la vinculación de empresas e instituciones aliadase como Comfama, Fundación Bancolombia, TCC, Fundación Julio Ernesto Urrea y Ellipse que comparten el propósito de Interactuar de promover el crecimiento sostenible de la microempresa.
A lo largo de sus más de 43 años de trayectoria, Interactuar ha demostrado que la combinación de crédito, conocimiento y mentalidad empresarial logra grandes transformaciones en los emprendedores y empresarios de la microempresa, sus familias, equipos de trabajo y territorios. Con la entrega de esta 36.ª versión del FamiEmpresario, Interactuar reafirma su compromiso con el tejido microempresarial del país y con su capacidad para generar empleo, bienestar y nuevas oportunidades.
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