Kurrant invertirá $50.000 millones en nuevo club social en Bogotá: abriría en 2028

Bogotá tendrá un nuevo modelo de club social empresarial que permitirá acceder a sus servicios mediante membresías anuales, sin comprar acciones o derechos de propiedad de alto costo.
Se trata de Kurrant Club Social Empresarial, un proyecto que contempla una inversión cercana a $50.000 millones para su primera sede, ubicada en Cedritos, al norte de la capital.
La iniciativa busca ofrecer espacios de recreación, deporte, bienestar, gastronomía y trabajo para familias y empresas, con un modelo de acceso basado en membresías.
Según Andrés Camargo Ardila, fundador de Kurrant, el proyecto responde a la necesidad de ampliar las alternativas de recreación y encuentro cerca de las zonas residenciales de Bogotá.
“Para pertenecer a un club no debería ser necesario destinar cientos de millones de pesos a un derecho de propiedad. Lo que realmente importa es poder usarlo, tenerlo cerca y construir comunidad. Eso es lo que buscamos democratizar”, explicó.
El proyecto se desarrolla en un contexto de crecimiento de las actividades de entretenimiento y recreación. De acuerdo con cifras del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), estas actividades registraron un crecimiento acumulado de 8,6 % en Bogotá durante 2025.
Así será el nuevo club social empresarial en Bogotá
La primera sede de Kurrant tendrá aproximadamente 6.500 metros cuadrados de construcción, distribuidos en seis pisos.
Entre sus instalaciones se contemplan una piscina semiolímpica de 25 metros, gimnasio de dos niveles, cancha de pádel, cuatro líneas de bolos, zonas húmedas, restaurantes, sport bar, áreas para niños y jóvenes, discoteca, coworking y salones para reuniones y eventos.
Estos últimos espacios tendrán capacidad para encuentros desde ocho hasta cerca de 300 personas.
El proyecto también tendrá una modalidad de membresía empresarial que permitirá vincular hasta cuatro empleados por afiliación. Las compañías podrán utilizar las instalaciones para reuniones de trabajo, juntas y encuentros corporativos, mientras sus trabajadores tendrán acceso a los demás servicios del club.
La propuesta incorpora espacios de coworking y reuniones para combinar actividades laborales, familiares y sociales en un mismo lugar.
En cuanto a su capacidad, los estudios realizados por el proyecto estimaron un máximo de 750 membresías. Sin embargo, la compañía prevé limitar la primera sede a 660 membresías familiares y empresariales, con el propósito de evitar la saturación.
Cada membresía contempla el acceso de cuatro personas, por lo que el club estaría asociado a alrededor de 2.600 usuarios.
¿Cuándo abrirá Kurrant en Bogotá?
El proyecto lleva cerca de tres años en estructuración. Actualmente, cuenta con el lote de su primera sede identificado y negociado, mientras avanza en los estudios de suelo y los diseños definitivos.
De acuerdo con el cronograma previsto, la construcción comenzaría durante el primer trimestre de 2027, tendría una duración aproximada de 18 meses y el club entraría en funcionamiento en el tercer trimestre de 2028.
La operación de cada sede requeriría alrededor de 150 empleos directos, según las estimaciones iniciales, además de los puestos de trabajo indirectos asociados a proveedores y servicios.
La elección de Cedritos respondió, entre otros factores, a un estudio de mercado realizado por el proyecto y actualizado en 2025, que identificó alrededor de 115.000 familias con ingresos mensuales entre $8 millones y $20 millones en ese sector.
Una vez consolidada la primera sede, Kurrant contempla continuar su expansión en zonas como Colina Campestre y Ciudad Salitre, que, según Camargo, tienen características socioeconómicas y necesidades de recreación similares. La meta es contar con tres clubes funcionando en Bogotá durante los próximos cinco años.
Cada sede demandaría una inversión aproximada de $50.000 millones, aunque el monto podría variar dependiendo de las características del lote y el tamaño del edificio.