Inicia construcción de obra clave en la vía alterna a Buenaventura: plan será clave para el Valle del Cauca

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) afirmó que se inició la fase de construcción de 10 kilómetros de la vía alterna a Buenaventura. La entidad manifestó que esta obra es clave para mejorar la movilidad de carga hacia el puerto.
A lo anterior, añadió que este proyecto hace parte de las 5G y que presenta un avance de 32,59 %. Este proyecto beneficiará a cerca de tres millones de personas en Buenaventura, Calima, Dagua, El Darién, Restrepo, Guadalajara de Buga y Yotoco.
En total, la inversión será de $4,9 billones en Capex y $2,6 billones en Opex, para un total de $7,5 billones, con cifras hasta diciembre de 2025. De esta manera, Buga-Buenaventura sería una importante iniciativa en el suroccidente de Colombia.
“Estas obras beneficiarían directamente a 365.000 habitantes de Buenaventura, reducirían los tiempos de desplazamiento y aliviarían el tráfico sobre la malla vial urbana”, expresó la agencia.
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Luego manifestó que las intervenciones en la vía serán para las unidades funcionales dos, tres y cuatro del proyecto Buga-Buenaventura. También se incluyen 3,5 kilómetros de puesta a punto en la segunda calzada, 6,5 kilómetros de construcción, al igual que otras obras complementarias que también incluyen un parqueadero de tractocamiones.
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