Clientes de famoso supermercado podrán ganar un Tesla: este es el requisito para participar

Los carros Tesla dejaron de ser una imagen exclusiva de otros mercados y ya hacen parte de las opciones que se pueden comprar en Colombia. La marca estadounidense tiene actualmente disponibles en el país sus modelos Model 3 y Model Y.
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El precio ayuda a dimensionar por qué se trata de un premio llamativo. Como referencia, vehículos Tesla Model Y modelo 2026 aparecen actualmente en el mercado colombiano con precios que superan los $130 millones en algunas versiones y pueden acercarse a los $180 millones, dependiendo de la configuración.
Ahora, cualquier persona podría tener la posibilidad de acceder a uno de estos vehículos a partir de una actividad tan cotidiana como hacer mercado. La oportunidad hace parte de la celebración de aniversario de Jumbo, que anunció una campaña en la que los clientes podrán participar por un Tesla si cumplen con un requisito relacionado con el valor de sus compras.
La propuesta llega en un momento en el que los hogares colombianos están tomando decisiones de compra con mayor cuidado. De acuerdo con datos de Kantar citados por Jumbo, los hogares del país realizan actualmente 7 % menos compras que hace una década y adquieren 13 % menos unidades por acto de compra.
A este escenario se suma el comportamiento del costo de vida. En agosto de 2026, la inflación anual de Colombia se ubicó en 6,24 %, según el DANE, lo que mantiene el gasto de los hogares como un elemento relevante para las decisiones de consumo.
¿Cuál es el requisito para participar por el Tesla?
La condición anunciada por Jumbo está directamente relacionada con el valor de las compras. Los clientes que realicen compras superiores a $180.000 podrán participar por un Tesla, como parte de las actividades previstas para el aniversario.
Así, una compra que normalmente estaría relacionada con el mercado del hogar también puede convertirse en la posibilidad de participar por un vehículo eléctrico de alto valor.
La campaña no está planteada alrededor de la compra de un producto específico. El elemento determinante anunciado es superar el monto establecido para las compras y cumplir las condiciones de participación de la dinámica.
Jumbo prepara una celebración diferente para sus clientes
La posibilidad de participar por el vehículo hace parte de una campaña más amplia que Jumbo desarrollará durante su aniversario. La cadena presentó la temporada bajo el concepto “Celebremos lo extraordinario”, con una combinación de beneficios, oportunidades y diferentes activaciones dirigidas a sus clientes.
La apuesta busca que la celebración no se limite a las promociones habituales de una fecha comercial. En cambio, Jumbo plantea una temporada en la que los compradores encuentren distintas razones para acercarse a sus tiendas, participar y vivir experiencias asociadas al aniversario.
Dentro de esa estrategia, el Tesla funciona como uno de los principales atractivos de la campaña, especialmente por la diferencia entre este tipo de premio y los beneficios que normalmente acompañan las promociones de supermercados.
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La compañía señala que la intención es que los clientes no solamente pasen por una tienda para realizar una compra, sino que tengan motivos adicionales para quedarse, descubrir las actividades y hacer parte de la celebración.
Para quienes estén interesados en participar, el dato fundamental es entonces el valor de la compra: superar los $180.000 es la condición anunciada por Jumbo para acceder a la posibilidad de participar por el Tesla.