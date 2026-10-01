La UPME adjudicó al Grupo Energía Bogotá importante proyecto para el abastecimiento de la Sabana de Bogotá

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) le adjudicó al Grupo Energía Bogotá (GEB) la construcción de la subestación Corzo de 500 kilovoltios y de sus líneas de transmisión asociadas. Según lo manifestó la entidad, este proyecto va a mejorar las condiciones de seguridad, confiabilidad y también calidad del sistema de transmisión eléctrico en el occidente de la Sabana de Bogotá.
La iniciativa contempla la construcción, adquisición, operación y mantenimiento de esta subestación, junto con las líneas asociadas. Lo que se propende es que el proyecto amplíe la capacidad de transporte de electricidad y atienda las necesidades de demanda en su área de influencia.
Esta subestación podrá estar ubicada en la jurisdicción de zonas como Mosquera, Madrid o Bojacá, en Cundinamarca. Va a tener dos bahías de línea y de transformación con cortes centrales para que se tengan dos diámetros de 500 kilovoltios.
El proyecto también tendrá una línea de transmisión de doble circuito de 500 kilovoltios que va a conectar la subestación Corzo con la línea Bacatá-Nueva Esperanza, también de 500 kilovoltios.
“La entrada en operación de esta infraestructura permitirá ampliar la capacidad de transporte de energía eléctrica en el occidente de la Sabana de Bogotá y contribuirá a atender el crecimiento de la demanda, así como a mejorar las condiciones de seguridad, calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en Cundinamarca”, detalló la UPME.
La entidad añadió que este tipo de iniciativas también son una respuesta para ir implementando los planes de energía a largo plazo, que preparan el sistema frente a necesidades que tenga actualmente y también a futuras en cuanto a demanda de energía.
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