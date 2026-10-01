Gobierno acuerda con Barranquilla manejo del aeropuerto Ernesto Cortissoz y una inversión de $40.000 millones

El presidente Abelardo de La Espriella oficializó este jueves un convenio para avanzar en la fase de alistamiento del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
El Gobierno Nacional dio este paso en el marco del evento ‘El Cortissoz despega’, que reunió a empresarios, representantes de gremios y trabajadores del aeropuerto, con el objetivo de avanzar en la modernización y fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria del Caribe.
Durante el evento, el presidente De La Espriella destacó la importancia estratégica del aeropuerto para Barranquilla y la región, especialmente por su papel en la conexión con mercados internacionales, la llegada de inversión, el turismo y el desarrollo económico.
El mandatario recordó que Barranquilla fue designada como capital alterna de la República y sede alterna del Gobierno Nacional, una decisión que, según explicó, implica fortalecer la infraestructura necesaria para acompañar el creciente peso económico de la ciudad.
En ese sentido, señaló que el aeropuerto Ernesto Cortissoz tiene una importancia estratégica para atraer empresarios, compañías, turistas e inversión extranjera, por lo que consideró necesario mejorar su infraestructura y conectividad.
Nación y Distrito avanzarán en las obras
De La Espriella explicó que el acuerdo permitirá articular los esfuerzos de la Nación y el Distrito de Barranquilla para acelerar las intervenciones pendientes en la terminal.
El presidente aclaró que el aeropuerto continuará siendo de la Nación y que la Aeronáutica Civil conservará sus competencias sobre la pista, la navegación aérea, la seguridad operacional y los demás asuntos que corresponden a esa entidad.
A su vez, el Distrito de Barranquilla asumirá temporalmente determinadas funciones sobre áreas de la terminal, una vez se cumplan las condiciones técnicas y jurídicas establecidas en el acuerdo.
Como parte del compromiso, el Distrito aportará $40.000 millones para realizar inversiones y atender necesidades que, según el mandatario, llevan varios años pendientes.
De La Espriella pidió que estos recursos se traduzcan rápidamente en obras visibles para los pasajeros y trabajadores del aeropuerto. Entre los problemas pendientes mencionó trabajos de climatización y equipos que no estarían prestando el servicio esperado.
La modernización del Ernesto Cortissoz busca fortalecer la conectividad aérea, el desarrollo económico y turístico y la capacidad de la infraestructura aeroportuaria para acompañar el crecimiento de Barranquilla y su área metropolitana.
El mandatario también resaltó que los beneficios del proyecto deben extenderse a Soledad, municipio donde está ubicado el aeropuerto y cuya población depende directa e indirectamente de la actividad que genera la terminal.