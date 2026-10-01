Noticias económicas importantes Noticias de Minería y Energía Noticias empresariales

Aris Mining alcanzó importante hito para megaproyecto minero en Santander

Esta mina tiene capacidad no solamente para producir oro, sino también cobre. Su vida útil podría llegar a dos décadas.

Por: -
Mina de oro en Marmato. Imagen: Alejandro Correa-Valora Analitik
Mina de oro. Imagen: Alejandro Correa-Valora Analitik

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

La empresa minera Aris Mining completó la preparación de su evaluación de impacto ambiental y social para su proyecto de oro y cobre Soto Norte, que se localiza en Santander, Colombia.

Según lo manifestó la compañía, las reuniones comunitarias que se llevarían a cabo para adelantar el proyecto se celebrarán en Matanza, Suratá y California, Santander. Estas reuniones se llevarían a cabo en octubre.

Aris Mining anuncia obra clave en Marmato y avanza en su objetivo del primer oro en el cuarto trimestre de 2026
Minas de Aris Mining. Imagen: Aris Mining

En todo este proceso, la compañía va a compartir su estudio ambiental y también considerar sus sugerencias antes de concluir con la presentación final, y de esa manera, dar por terminado el proceso de licenciamiento ambiental.

La empresa manifestó que este es uno de los proyectos de oro subterráneo más atractivos y que también tiene alto potencial en cobre.

Adicionó que el páramo de Santurbán seguirá siendo respetado en el proceso de delimitación, conforme a la regulación y la ley. Incluso se mencionó que durante la vida útil de la mina va a producir concentrados en cerca de 4,3 millones de onzas de oro, 18,8 millones de onzas de plata y 84 millones de libras de cobre.

La mina El Zancudo podría producir entre 40.000 y 50.000 onzas de oro al año.
Minas Imagen: Valora Analitik

“En producción de oro habrá aproximadamente 203.000 onzas por año en promedio del mineral extraído de Soto Norte durante uno a 21 años, incluyendo aproximadamente 263.000 onzas por año durante dos a 10 años, además de una posible producción adicional de oro a partir del material comprado a mineros locales”, concluyó Aris Mining.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar