Aris Mining alcanzó importante hito para megaproyecto minero en Santander

La empresa minera Aris Mining completó la preparación de su evaluación de impacto ambiental y social para su proyecto de oro y cobre Soto Norte, que se localiza en Santander, Colombia.
Según lo manifestó la compañía, las reuniones comunitarias que se llevarían a cabo para adelantar el proyecto se celebrarán en Matanza, Suratá y California, Santander. Estas reuniones se llevarían a cabo en octubre.
En todo este proceso, la compañía va a compartir su estudio ambiental y también considerar sus sugerencias antes de concluir con la presentación final, y de esa manera, dar por terminado el proceso de licenciamiento ambiental.
La empresa manifestó que este es uno de los proyectos de oro subterráneo más atractivos y que también tiene alto potencial en cobre.
Adicionó que el páramo de Santurbán seguirá siendo respetado en el proceso de delimitación, conforme a la regulación y la ley. Incluso se mencionó que durante la vida útil de la mina va a producir concentrados en cerca de 4,3 millones de onzas de oro, 18,8 millones de onzas de plata y 84 millones de libras de cobre.
“En producción de oro habrá aproximadamente 203.000 onzas por año en promedio del mineral extraído de Soto Norte durante uno a 21 años, incluyendo aproximadamente 263.000 onzas por año durante dos a 10 años, además de una posible producción adicional de oro a partir del material comprado a mineros locales”, concluyó Aris Mining.
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