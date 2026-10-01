Cali abrió este 30 de septiembre la edición 2026 de Smart City Expo, uno de los grandes eventos que impulsa la Alcaldía después del sismo del 10 de agosto.
La feria va hasta el 1 de octubre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y reúne a más de 3.000 visitantes y 75 conferencistas nacionales e internacionales.
Smart City Expo es la marca de ferias sobre gestión urbana y tecnología de Fira Barcelona International, que en Colombia se realiza con Corferias. La versión caleña gira este año en torno a las llamadas ciudades bio-inteligentes, un enfoque de planeación que busca integrar las herramientas digitales con la protección de los ecosistemas del territorio.
La agenda incluye ponentes de España, Países Bajos, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Filipinas, Panamá y Singapur, junto con representantes del Gobierno nacional, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali.
Las sesiones se organizan en cuatro ejes: movilidad inteligente y conectividad territorial; ciudades seguras, resilientes y saludables; medio ambiente y energía sostenible, e innovación pública y tecnologías emergentes.
El alcalde Alejandro Eder señaló que la feria llevaba más de un año en preparación y que la Administración decidió mantenerla pese al sismo. “El mensaje para todos los colombianos es que los grandes eventos ya volvieron a Cali y esto es parte fundamental de la reconstrucción”, afirmó, e invitó a los organizadores que consideraron cancelar sus eventos en la ciudad a no hacerlo.
Eder también pidió a las startups, aportar soluciones a los problemas que dejó el terremoto y a otros frentes de la ciudad, como salud, biodiversidad y planificación urbana.
El panel de apertura lo compartieron Eder, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides. Los tres coincidieron en que la inteligencia artificial agiliza procesos, pero las decisiones de política pública siguen en manos de funcionarios que deben orientar recursos y articular al Gobierno, la academia y las empresas.
Toro planteó que el concepto de territorio inteligente debe extenderse más allá de la capital. “Cali es el nodo del territorio inteligente del Valle del Cauca, pero las oportunidades, el conocimiento, la innovación y la inteligencia artificial también deben llegar a los municipios”, dijo.
De los parques solares de Emcali a las alianzas que busca Corferias
Durante el acto de apertura, el gerente de Emcali, Roger Mina, describió los frentes en los que la empresa de servicios públicos aplica tecnología: parques solares para reducir las emisiones de su generación de energía, materiales de menor impacto ambiental para potabilizar agua, producción de ecomateriales a partir de sus residuos y ampliación de la conectividad en hogares de Cali y el Valle del Cauca.
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Mario Cajiao, vicepresidente de Planeación y Asuntos Corporativos de Corferias, sostuvo que el resultado de la feria se medirá por los proyectos y alianzas que surjan de ella. “Su éxito no estará solo en las cifras, sino en las conversaciones que conecten necesidades con soluciones”, afirmó.