Emiratos Árabes llega a la FILBo: Sharjah invitado de honor

La Cámara Colombiana del Libro (CCL), Corferias y la Sharjah Book Authority (SBA) anunciaron oficialmente que, por primera vez, Sharjah, uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, será el Invitado de Honor de la 39.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo, que se llevará a cabo del 20 de abril al 3 de mayo de 2027.
A través de su programación cultural y profesional, la FILBo conecta a Colombia con el mundo y fortalece la relación entre los libros, la lectura, la cultura y las distintas voces que hacen parte de este ecosistema.
El anuncio oficial tuvo lugar en el Salón Bolívar del Palacio San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en un acto protocolario al que asistieron representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, aliados de los sectores público y privado y medios de comunicación.
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El encuentro contó con la participación de Paola Holguín, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia; Elisa Mercedes Fuentes Mejía, directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, encargada de las funciones del Despacho de la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Ahmed Al Ameri, CEO de Sharjah Book Authority; Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas -BibloRed; Emiro Aristizábal Álvarez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro; Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias; y Adriana Cecilia Ángel Forero, directora de la FILBo.
Sharjah, por primera vez en la FILBo
La participación de Sharjah en la FILBo tiene como antecedente una trayectoria internacional en la promoción del libro y la lectura. En 2019, la ciudad de Sharjah fue designada por la Unesco como Capital Mundial del Libro, un reconocimiento que destacó una propuesta que integraba iniciativas de lectura, inclusión, patrimonio, infancia y desarrollo de la industria editorial.
Esta apuesta se articula, entre otras iniciativas, a través de la Sharjah Book Authority (SBA), creada en 2014 y responsable de proyectos como la Sharjah International Book Fair y el Sharjah Children’s Reading Festival. La entidad también impulsa el desarrolo de la industria editorial y programas de intercambio cultural y de conocimiento a través del libro.
El ecosistema editorial de Sharjah incluye además Sharjah Publishing City, una zona especializada para empresas vinculadas a la publicación y la impresión, concebida como un espacio para el desarrollo de compañías de esta industria y su conexión con mercados internacionales.
La traducción constituye otro de los ejes de su estrategia editorial. A través de diferentes programas, la Sharjah Book Authority ha promovido la traducción y circulación de obras entre el árabe, el inglés y otras lenguas, contribuyendo al intercambio de autores e historias entre distintas comunidades lectoras.
La FILBo en cifras
La elección de Sharjah como Invitado de Honor llega después de una edición de FILBo que reunió a 563.000 visitantes durante sus 14 días de programación.
En el componente profesional, durante los dos días del Salón Internacional de Negocios se realizaron 1.285 citas de negocio, con una expectativa de negocios de US$4.976.795, además de la participación de delegados internacionales y seis Felows provenientes de Alemania, Brasil, Canadá, Estonia, India y República Checa.
El encuentro también contó con la participación de 30 compradores internacionales provenientes de Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Estonia, Guatemala, India, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Checa y República Dominicana, ampliando las oportunidades de conexión entre la industria editorial colombiana y profesionales de distintos mercados.
Destacado: Econexia de Corferias conectó a empresas creativas colombianas con compradores de México, España y Chile.
Con Sharjah como Invitado de Honor, la FILBo 2027 abrirá por primera vez un espacio de encuentro con la literatura y la creación contemporánea de los Emiratos Árabes Unidos, al tiempo que fortalecerá los intercambios entre el ecosistema editorial de Colombia, América Latina y el mundo árabe.