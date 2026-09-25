Reforma tributaria de Bogotá: esta es la alerta por el impuesto predial para estratos 1, 2 y 3

Cuando los bogotanos escuchan que la reforma tributaria de la ciudad contempla una nueva sobretasa al impuesto predial para financiar el alumbrado público, una de las primeras preguntas es quién tendrá que pagarla. La Administración Distrital ha explicado que la medida no aplicaría a buena parte de las viviendas de estratos 1, 2 y 3: si el valor utilizado para calcular el predial es de hasta 20.000 UVT, unos $1.047 millones en 2026, esos hogares no pagarían la sobretasa.
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Pero ahí aparece una discusión que puede pasar desapercibida. Que una vivienda quede por fuera de la sobretasa de alumbrado público no significa necesariamente que su impuesto predial quede intacto frente a toda la reforma.
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El concejal Samir Bedoya Piraquive, del Partido MIRA, lanzó precisamente esa alerta durante el debate de los proyectos de Acuerdo 709 y 724 de 2026: una de las iniciativas también propone eliminar una regla que actualmente limita cuánto puede crecer el predial de un año a otro.
En otras palabras, para una familia hay dos discusiones diferentes: una es el nuevo cobro para financiar el alumbrado y otra es la regla que determina hasta cuánto podría aumentar su impuesto predial. Esa diferencia es la que, según Bedoya, debe quedar clara antes de hablar de una protección general para los estratos 1, 2 y 3.
La sobretasa propuesta por la Administración busca crear una fuente adicional de recursos para financiar la modernización del alumbrado público de Bogotá. No se trata de un cobro que aparecería en la factura de energía eléctrica, sino de un valor asociado al impuesto predial.
La idea es que Bogotá pueda avanzar hacia un sistema de alumbrado con tecnologías como luminarias LED, sensores, conectividad, monitoreo y herramientas que permitan detectar fallas o administrar las luces de manera remota.
Para las viviendas, la propuesta establece que la sobretasa recaería sobre los estratos 4, 5 y 6, mientras que las viviendas de estratos 1, 2 y 3 no pagarían cuando la base gravable utilizada para calcular el predial sea de hasta 20.000 UVT. La Secretaría de Hacienda ha explicado que también existen protecciones adicionales para hogares en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
Por eso, la discusión inicial parece sencilla: si una familia de estrato 1, 2 o 3 cumple esa condición, no tendría que asumir este nuevo cobro para financiar el alumbrado. El problema, según el concejal Bedoya, es que la reforma tiene otra disposición relacionada directamente con el predial.
La alerta sobre la reforma tributaria: una cosa es la sobretasa y otra el predial
El Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 plantea derogar el artículo 284 del Acuerdo 927 de 2024, una disposición que establece límites distritales al crecimiento del impuesto predial. El Concejo de Bogotá confirmó que esta es una de las modificaciones que están siendo discutidas dentro de la reforma tributaria.
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Bedoya pidió que no se mezclen ambas discusiones: “Aquí hay que separar las cuentas. Que una familia de estrato 1, 2 o 3 no pague la sobretasa de alumbrado no significa que la reforma no toque su predial. El proyecto también está eliminando una norma que hoy limita cuánto puede subir ese impuesto de un año al otro”, señaló el concejal.
Y aquí está el punto que puede tener mayor impacto para los propietarios: si desaparece el límite establecido específicamente por Bogotá, entraría a operar la regulación nacional que corresponda.
De acuerdo con la explicación presentada por Bedoya, actualmente las viviendas de estratos 1 y 2 con avalúos de hasta 135 salarios mínimos tienen un límite de crecimiento del predial equivalente al IPC. Para los demás predios residenciales que hayan sido objeto de actualización catastral, incluidos los de estrato 3, el límite distrital es actualmente de IPC + 5 puntos porcentuales.
La preocupación del concejal está precisamente en que el proyecto busca eliminar esa regla distrital. Si eso ocurre, explicó Bedoya, continuaría aplicándose la Ley 1995 de 2019, que mantiene el límite equivalente al IPC para las viviendas de estratos 1 y 2 de hasta 135 salarios mínimos, pero contempla para otros predios actualizados un límite general de IPC + 8 puntos porcentuales.
La diferencia puede parecer pequeña al comienzo, pero es justamente ese margen adicional el que genera la alerta para determinados propietarios.
Bedoya utilizó un ejemplo para explicar la diferencia: “Seamos claros. Una familia de estrato 3 que hoy paga un millón de pesos de predial y enfrenta una inflación del 5 %, tiene con la regla de Bogotá un techo de $1.100.000. Si eliminan esa protección y aplica el límite nacional, el techo podría llegar a $1.130.000. Son $30.000 el primer año, pero esa diferencia se acumula”, explicó.
El valor final del impuesto depende de las condiciones particulares de cada predio, entre ellas su avalúo y las reglas que finalmente queden aprobadas. Por eso, la alerta está puesta en el techo de crecimiento del impuesto, no en que la reforma vaya a producir de manera automática un incremento idéntico para todos los propietarios.
Tampoco todos los hogares de estratos 1, 2 y 3 quedarían en la misma situación. Los hogares de estratos 1 y 2 cuyos predios estén dentro del límite de 135 salarios mínimos conservarían, bajo la legislación nacional mencionada por Bedoya, la protección equivalente al IPC.
El escenario que genera mayor preocupación es el de los predios que quedan por fuera de esa condición y, particularmente, el de viviendas de estrato 3, que actualmente cuentan con un límite distrital más estricto de IPC + 5 puntos porcentuales.
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“Para una familia hay un solo bolsillo. Por eso queremos que la Administración muestre la cuenta completa: cuánto cambia el predial, cuánto puede crecer el recibo y qué pasa cuando se suman las demás medidas de la reforma”, afirmó el concejal.
El concejal pidió, por esa razón, que antes de eliminar el límite distrital se presenten simulaciones que permitan entender el efecto según estrato, avalúo, uso del predio y localidad.