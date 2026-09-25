Primicia | Addi expande sus servicios a comercios internacionales y permitirá pagar Netflix, Amazon, Temu, entre otras

Addi, la plataforma líder en el formato BNPL (compre ahora, pague después) comenzó a expandir su servicio de pago a comercios internacionales, gracias a una alianza con dLocal.
Como consecuencia, próximamente se incorporará este medio de pago colombiano en las plataformas globales que utilizan la infraestructura de la compañía para cobrar en el país.
La integración permitirá que los usuarios encuentren la opción de pagar con Addi en comercios internacionales que procesan sus pagos en Colombia a través de dLocal. Entre las plataformas mencionadas por la compañía están Netflix, Amazon, Temu, Spotify, Disney, Nike, Booking.com, Microsoft, Rappi, Uber y DiDi, entre otras.
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Santiago Suarez, CEO de Addi, dijo a Valora Analitik que «en Addi nos entusiasma esta alianza con dLocal, una marca que ha demostrado un compromiso genuino con la transformación de los pagos en Latinoamérica. Estamos convencidos de que esta colaboración se traducirá en valor real y tangible tanto para nuestros usuarios como para los merchants que confían en nosotros día a día.»
David Ballesteros, country manager de dLocal en Colombia, explicó que la compañía procesa los pagos de comercios internacionales que no necesariamente tienen una operación local.
En el caso de un servicio como Spotify, por ejemplo, dLocal recibe el pago del usuario en Colombia y posteriormente lleva esos recursos al comercio en su país de origen.
“En los comercios globales, una marca muy colombiana como lo es Addi, empezará a aparecer como alternativa de pago”, agregó Ballesteros.
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Addi llegará al checkout de comercios globales
dLocal desarrolló BNPL Fuse, una infraestructura que permite conectar a los comercios internacionales con proveedores de compra ahora y paga después en cada mercado.
Con la incorporación de Addi, Colombia entra en este esquema. Ballesteros destacó que dLocal busca seleccionar en cada país proveedores locales de BNPL y conectarlos a su infraestructura.
El ejecutivo señaló que dLocal ya tiene este tipo de alianzas en Argentina, Brasil, México, Egipto, Sudáfrica, Malasia y Arabia Saudita, además de Colombia.
La diferencia está en el tipo de medio de pago que aparece frente al consumidor. Mientras las tarjetas tienen un alcance internacional y PSE es un mecanismo particularmente asociado al mercado colombiano, la incorporación de Addi permite llevar una opción de financiación local a plataformas que pueden no tener presencia física en Colombia.
“PSE es muy local, las tarjetas son muy internacionales, y ahora tú le metes un BNPL local como Addi, eso le da mucha seguridad al usuario”, mencionó.
Según el ejecutivo, el objetivo es que la opción de Addi aparezca progresivamente en más comercios internacionales que utilizan la infraestructura de dLocal.
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Una nueva puerta para el crédito local
Para dLocal, la incorporación de Addi también responde a una tendencia que está observando en otros mercados: consumidores que buscan utilizar métodos de pago locales en plataformas internacionales.
Ballesteros puso como ejemplo el comportamiento de BNPL Fuse en Sudáfrica, donde el servicio opera con el nombre de PayFlex. Según explicó, entre 52 % y 81 % de quienes compran mediante ese mecanismo son usuarios que anteriormente no habían podido comprar en ese comercio.
“Es un tema de inclusión, es un tema de habilitar métodos de pago por medio de BNPL para personas que no tienen acceso a una tarjeta”, señaló.
La expectativa de dLocal es que el número de transacciones con este método de pago aumente a medida que más comercios incorporen Addi en sus procesos de pago.
De acuerdo con Ballesteros, en los mercados donde BNPL Fuse ya está más consolidado, el volumen de transacciones viene creciendo alrededor de 2,5 veces mes a mes, aunque aclaró que la expectativa para Colombia es que el número de operaciones vaya aumentando progresivamente a medida que los usuarios adopten la nueva alternativa.
La compañía trabaja con plataformas de streaming como Netflix, Spotify y Disney, además de comercios y empresas como Amazon, Salesforce, DiDi, DiDi Food, inDrive, Rappi, Nike, Tripadvisor, Booking.com, Open English, Google y Microsoft.
En los últimos 12 meses, dLocal ha procesado más de 385 millones de transacciones en Colombia, según dijo.
La compañía tiene presencia en decenas de mercados emergentes y su infraestructura permite a comercios internacionales cobrar localmente y trasladar posteriormente los recursos a sus países de origen.
Con BNPL Fuse, el modelo se amplía para incorporar proveedores de financiación locales. En Colombia, Addi es el primer aliado de esta infraestructura, mientras que dLocal prevé sumar más proveedores de BNPL en los diferentes mercados donde opera.
La expectativa ahora es que la opción de Addi comience a aparecer progresivamente en más plataformas internacionales. Esto significa que un consumidor podrá encontrarse con un método de pago colombiano incluso al ingresar a plataformas que no tienen una operación física en el país.
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