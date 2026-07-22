Addi estrena mecanismo financiero de Goldman Sachs en Colombia; suma nuevos recursos para su crecimiento

La fintech colombiana Addi, mapeada como uno de los futuros unicornios de América Latina, cerró un acuerdo de venta de cartera por US$50 millones con Goldman Sachs bajo una estructura de Forward Flow.
Esta es la primera operación de este tipo que realiza el banco de inversión en Colombia y, de acuerdo con la compañía, el acuerdo le permitirá diversificar sus fuentes de fondeo y respaldar el crecimiento de su negocio.
Según explicó la fintech, la operación consiste en un mecanismo mediante el cual un inversionista se compromete a comprar de forma recurrente la cartera originada por una compañía.
Esta es una estructura utilizada en mercados como Estados Unidos, Europa y México, pero que hasta ahora no había sido implementada por Goldman Sachs en el mercado colombiano.
Santiago Suárez, CEO y cofundador de Addi, explicó que este esquema amplía las alternativas de financiación de la compañía y es “una herramienta importante para gestionar de manera eficiente las crecientes necesidades de financiación de nuestro negocio, al tiempo que diversificamos nuestras fuentes de capital más allá de la deuda tradicional».
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¿Quiénes están invirtiendo en Addi?
Con esta transacción, la fintech completa hasta ahora cuatro hitos financieros en lo que va de 2026, como parte de su plan para crear nuevos servicios, como los que ya ha lanzado en lo corrido del año.
Entre ellos se cuenta la alianza con Credibanco para habilitar pagos con Addi directamente en datáfonos físicos, así como un acuerdo con Coordinadora para fortalecer las entregas de productos vendidos dentro de su marketplace.
En mayo Addi anunció una línea de crédito estructurado (warehouse) por US$150 millones liderada por J.P. Morgan y en abril recibió la autorización de la Superintendencia Financiera para operar como compañía de financiamiento.
Adicionalmente, a comienzos de julio cerró una ronda Serie D por US$85 millones liderada por Citius y coliderada por BTG Pactual.
En relación con la autorización como compañía de financiamiento, le permitirá a la fintech captar depósitos del público, mientras que las nuevas operaciones de fondeo buscan respaldar la expansión de sus servicios financieros en el país.
Fundada en 2018, Addi cuenta actualmente con más de tres millones de consumidores y una red de más de 39.000 comercios aliados en Colombia, a través de los cuales ofrece soluciones de crédito y pagos.