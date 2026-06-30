Addi cierra financiamiento de capital (Serie D) por US$85 millones liderada por Citius y BTG Pactual

Addi anunció el cierre de su Serie D, que asciende a US$85 millones en financiación de capital, en una ronda que marca la primera inversión de BTG Pactual fuera de Brasil en una compañía en etapa de expansión y que refleja la creciente confianza de los inversionistas en Colombia.
La ronda fue liderada por Citius, coliderada por BTG Pactual y con la participación de GIC, Monashees, entre otros.
«Durante los últimos siete años hemos construido la plataforma líder de servicios financieros y comercio en Colombia, creando una compañía de tecnología con énfasis en inteligencia artificial que atiende a millones de colombianos y a decenas de miles de comercios. Si bien hemos sido rentables durante dos años, decidimos levantar esta ronda para acelerar nuestra trayectoria de crecimiento y sumar socios de primer nivel», afirmó Santiago Suárez, CEO y cofundador de Addi.
La ronda fue liderada por Citius, una firma de inversión global enfocada en respaldar compañías de tecnología excepcionales, y accionista de largo plazo de Addi. BTG Pactual, a través de su área de Private Capital, colideró la ronda mediante su estrategia enfocada en respaldar compañías de alto crecimiento en América Latina. Como parte de esta inversión, Addi y BTG Pactual acordaron colaborar en iniciativas estratégicas conjuntas en el mercado colombiano.
«Nos complace respaldar a una empresa líder verdaderamente excepcional dentro de la infraestructura financiera latinoamericana, un sector en rápida evolución. Es un privilegio ser un inversionista relevante en Addi y acompañar una transformación profunda del panorama financiero y de comercio electrónico de Colombia», señaló Oleg Gordienko, cofundador y socio de Citius.
«A través de nuestra primera inversión en el ecosistema tecnológico de Colombia, reconocemos un alto potencial en compañías que están redefiniendo el acceso a los servicios financieros con capacidades escalables y modelos centrados en el cliente. La evolución de Addi demuestra que la innovación financiera puede escalar con rentabilidad y propósito. Seguimos comprometidos con impulsar compañías que combinan plataformas de innovación basadas en datos, disciplina financiera y un impacto positivo en el ecosistema», afirmó Juan Rafael Pérez Vélez, CEO de BTG Pactual Colombia.
Esta Serie D cierra una serie de hitos de los últimos meses que han acercado a Colombia instituciones globales de primer nivel a través de Addi. En abril de 2026, la compañía cerró una línea de crédito estructurado por US$150 millones liderada por J.P. Morgan —la primera estructura de financiación tipo warehouse que el banco estructura para una compañía en Colombia—, con lo que sus compromisos de deuda totales superan los US$680 millones, y recibió autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para operar como entidad regulada, abriendo la puerta a actividades de captación de depósitos.
Addi también fue reconocida a comienzos de año como una de las tres compañías fintech más innovadoras del mundo. Addi destinará los recursos de la Serie D a continuar el crecimiento de su plataforma de crédito, fortalecer su infraestructura tecnológica y ampliar su portafolio de productos financieros para consumidores y comercios en todo el país.
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