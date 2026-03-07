Los cinco nuevos unicornios que podría tener Colombia en 2026: estas fintechs llegarían a valer US$1.000 millones

En la medida que las compañías tecnológicas ganan tamaño y, en muchos casos, dominan sus mercados locales con expansiones regionales, comienzan a tener el estatus de “unicornios”.
Esta categoría está reservada para las empresas emergentes (startups), generalmente de base tecnológica, que superan un valor de US$1.000 millones cotizar en bolsa.
Este concepto es relativamente nuevo. Se creó en 2013 con la intención de destacar el rápido éxito de estas compañías privadas, las cuales están asociadas a menudo con innovaciones tecnológicas y crecimientos acelerados.
En Colombia, solo dos compañías han alcanzado esa categoría (Rappi y Habi), pero hay cinco nuevas fintechs que podrían sumarse a este selecto grupo de empresas que crecen rápidamente.
Según la Carrera de los Unicornios, lista de 50 firmas aspirantes para entrar en esta categoría publicada por la consultora brasileña Distrito, hay señales de nuevos ciclos de confianza para que más firmas alcancen este estatus.
Empresas colombianas que podrían convertirse en unicornios
Distrito predijo 11 de los últimos 25 unicornios de la región, y ahora revela sus predicciones para 2026, a partir de una metodología y análisis de inversión. Las cinco empresas colombianas que podrían llegar a valer más de US$1.000 millones están concentradas en el mundo fintech, que viene creciendo en el país.
Muchas de ellas han creado soluciones financieras que han permitido a personas naturales o empresas acceder a créditos de bajo monto, mientras que otras se encargan de crear infraestructuras para pagos.
Las dos empresas más destacadas en la lista, pues hacen parte de un grupo de 12 startups con más probabilidades de ser unicornios, por su capacidad de transformar sus mercados, son Addi y Simetrik.
En el caso de Addi, especializada en BNPL (compra ahora, paga después), Distrito afirmó que amplía el acceso al crédito minorista: “Con una sólida presencia regional y un enfoque en la inclusión financiera, opera en un mercado amplio y aún desatendido en Latinoamérica”.
Addi tiene cerca de 3 millones de usuarios activos, más de 33.000 comercios aliados y presencia en el 94 % del país.
Por su parte, de Simetrik se destaca que ofrece conciliaciones financieras automatizadas para grandes empresas, utilizando tecnología propia para procesar grandes volúmenes de transacciones. “Con clientes corporativos y expansión internacional, se distingue por operar en un nicho crítico y altamente complejo”, añade el informe.
¿Cuáles son los otros posibles unicornios colombianos?
Bold, la empresa que incursionó en el mercado colombiano con datáfonos de bajo costo para comercios y pequeñas empresas, que ahora ofrece servicios financieros, hace parte del listado. Recientemente reveló a Valora Analitik que tienen planes de seguir creciendo en Perú, tras una reciente adquisición en ese país.
Otra de las compañías con potencial de crecimiento es Akua, que desarrolla una infraestructura de pagos nativa en la nube impulsada por inteligencia artificial que permite a bancos, fintechs y empresas modernizar su procesamiento de pagos y escalar operaciones digitales en América Latina.
Finalmente, la otra fintech con potencial unicornio es Finkargo, que ofrece financiación y soluciones para importaciones de pequeñas y medianas empresas (pymes) en Colombia y México. Permite a los importadores financiar hasta el 100% de sus operaciones, incluyendo mercancía y logística.
Panorama fintech en Colombia, según Fitch Ratings
Para Sergio Peña, director para Fitch Ratings, tras el liderazgo de Brasil, el mercado colombiano se ubica hoy en un grupo de avanzada junto a México y Chile, superando la etapa de irrupción inicial para entrar en una fase de madurez y sostenibilidad.
En conversación con Valora Analitik, destacó que esta evolución ha permitido que el país pase de una aceleración desmedida tras la pandemia a una etapa de consolidación donde el reto principal para las compañías ya no es solo el crecimiento, sino alcanzar el punto de equilibrio y la rentabilidad a largo plazo.
El análisis de la calificadora identifica dos tendencias claras que conviven en el mercado local. Por un lado, los nativos 100 % digitales que aprovechan la alta informalidad para captar nichos desatendidos y, por otro, una banca tradicional que se ha «fintechizado».
Hacia el futuro, Fitch Ratings anticipa que la evolución del sector se dirige hacia el uso de activos digitales y la implementación efectiva de las finanzas abiertas. Aunque el uso de stablecoins sigue siendo un nicho para poblaciones jóvenes y globales, la calificadora prevé un crecimiento exponencial impulsado por la búsqueda de seguridad e instantaneidad en las transacciones.
No obstante, Peña advirtió que el retraso en el marco regulatorio del Open Finance en Colombia ha frenado la llegada de nuevos servicios especializados, por lo que resulta urgente definir reglas claras que permitan a las empresas aprovechar la información para ofrecer productos a medida.