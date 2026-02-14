Exclusiva | Bold ya planea expansión de sus servicios financieros en Perú tras sólidos resultados en 2025

El año pasado fue positivo para Bold, la empresa que entró al mercado ofreciendo datáfonos de bajo costo, pero que amplió su portafolio para entrar de lleno en el sector financiero, con productos de crédito y de depósito (cuentas y CDT).
En conversación con Valora Analitik, José Vélez, CEO de esta fintech, afirmó que durante 2025 tuvieron crecimiento en sus negocios bancarios, una de sus grandes apuestas.
“Viene creciendo el crédito muy saludablemente, los depósitos, nos fue muy bien con los CDTs, con el Sono QR, que es el dispositivo para recibir pagos de Bre-B para los comercios de una manera más segura. Fue un año muy bueno y estamos muy expectantes de que este año también nos siga yendo bien”.
Balance de la fintech en 2025
En cifras concretas, la compañía reportó un aumento de 58 % en el procesamiento total de pagos en Colombia, en comparación con el 2024. Además, el monto procesado por comercio creció un 33 % el año pasado, lo que valida el interés de los comercios por su producto.
En relación con su negocio financiero, Bold reportó más de US$30 millones desembolsados en créditos para pymes, a lo que se añade un crecimiento de cinco veces en la solicitud y los desembolsos para nuevos préstamos.
Otro de los segmentos a los que le ha apuntado esta fintech son las cuentas de depósito a través de la cual los usuarios pueden abrir un CDT o una cuenta de bolsillo, cerrando el año pasado con 70.000 cuenta activas de comercios.
Al llevarlo a números, la cartera de los depósitos en cuenta finalizó 2025 con US$70 millones. De cara a este año, la expectativa es tener un mayor desarrollo de esta oferta y de paso, continuar su expansión regional.
Expectativa de crecimiento en Perú
José Vélez, CEO de Bold, indicó a Valora Analitik que, como parte de ese crecimiento fuera de Colombia, en septiembre del año pasado compraron una empresa en Perú, sobre la cual se espera avanzar en su consolidación este año.
“Estamos integrando la empresa, adaptando los sistemas y demás para empezar a crecer también fuertemente en Perú”, en donde ya tienen cerca de 30.000 clientes, dijo.
“La idea es llegar con lo mismo (de Colombia), pero va a ser poco a poco, porque, por ejemplo, una entidad financiera en Perú toma años. Pero por lo menos en lo que tiene que ver con pagos, sí lo vamos a hacer muy rápido y después vamos a ir incluyendo más productos, como el crédito, como la cuenta”, afirmó.
El ejecutivo explicó además que la idea es replicar la forma de crecimiento que han tenido en el país: “Cuando hay incumbentes con tanta participación de mercado es muy difícil que atiendan bien a todos sus clientes, entonces genera muchas oportunidades”.
Impacto de Bre-b en Bold
Si bien su producto estrella son los datáfonos, desde la fintech ven a Bre-B como otro medio de pago: “Nosotros no estamos casados con un medio de pago en particular. La idea es ayudarle a los comercios a recibir sus pagos como los quieren recibir”.
Y explicó que hoy en día “nosotros permitimos recibir pagos con Bre-B, tenemos llaves propias, entonces los comercios pueden recibir una transferencia con su llave también sin ningún problema utilizando”.
Desde Bold perciben a Bre-B como “un desarrollo normal de la industria y nosotros somos agnósticos a los medios de pago, lo que queremos es ayudarle a los comercios a recibir su dinero, a invertir su dinero, a tener acceso a crédito para esa desarrollar sus negocios”.
Por eso sacamos el son QR, que es un datáfono que imprime un código QR que se puede pagar con Bre-B, pero con la diferencia de que cuando se recibe el pago indica el valor que se recibió, entonces de esa manera evita que al comercio le puedan hacer fraudes y le permite recibir mucho más rápidamente los pagos que le hacen por dentro.
