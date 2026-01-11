El “unicornio” mexicano que aterriza en Colombia: SuperFinanciera autoriza constitución de Stori

Después de un 2025 de múltiples transformaciones y llegada de nuevos actores, el sistema financiero en Colombia se prepara para la llegada de más compañías.
La primera de este año ya fue anunciada por la Superintendencia Financiera, que en los últimos días de 2025 emitió la autorización de constitución de Stori, una nueva compañía de financiamiento en el país.
Esta fintech tiene operaciones en México desde 2018, donde ya acumula más de 3,7 millones de clientes y un crecimiento de 80 % en sus ingresos, según señala su CEO, Bin Chen, en una publicación en LinkedIn.
La firma ha recibido múltiples financiamientos, ya llegó a su punto de equilibrio y, como consecuencia de una valoración superior a US$1.200 millones, alcanzó el estatus de unicornio desde 2022. De acuerdo con declaraciones recientes, espera salir a bolsa este mismo año.
Siguientes pasos en Colombia
De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, la solicitud para su constitución se radicó en 2024, y tendrá un capital inicial de $60.000 millones. En ese momento, la fintech anunció a medios mexicanos su interés de invertir US$100 millones en Colombia en sus primeros años.
El siguiente paso será la expedición de la licencia de funcionamiento, para lo cual deberá cumplir con una serie de requisitos regulatorios en Colombia.
En el país, como compañía de financiamiento, podrá captar ahorro a través de depósitos a término (CDT), además de ofrecer productos de ahorro, como depósitos y cuentas. También podrá otorgar créditos y financiamiento, efectuar operaciones de compra de cartera, así como leasing, según lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Stori en México
El CEO y cofundador de Stori es Bin Chen. Antes de crear esta fintech trabajó en Mastercard, donde fue vicepresidente de Banca Comunitaria y Cooperativas de Crédito en Mastercard Advisors. También estuvo en Boston Consulting Group durante cuatro años como líder de proyecto.
Otros cofundadores son: Guangyu Liu y Xiaoxue He (beneficiarios reales de Stori Colombia), además de Nick Chen y la mexicana Marlene Garayzar.
Su principal producto en Mexico hasta el momento es la tarjeta de crédito a la que pueden acceder personas sin historial crediticio y que brinda múltiples servicios añadidos, como es el caso de puntos con compras a través de Shein, cashback, y descuentos en tiendas en viajes.
Además, en su portafolio incluye créditos y, más recientemente, la compañía ha ampliado su oferta con cuentas de ahorro de alto rendimiento y otras funcionalidades financieras.