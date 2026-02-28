Así se dispararon las transferencias bancarias en Colombia con Bre-B; expertos advierten desafíos

Si hay un interés generalizado en el sistema financiero es ganarle terreno al uso de efectivo y el espacio común que se ha construido es Bre-B, el sistema de pagos inmediatos administrado por el Banco de la República.
Su entrada en operación fue el 6 de octubre de 2025 y, en lo corrido de 2026, ya permite visualizar cómo reaccionan los pagos inmediatos a eventos nacionales, quincenas, fiestas regionales o la misma disponibilidad de los bancos, a través de los cuales se realizan los movimientos de dinero.
Ana María Prieto, directora de sistemas de pago del Banco del BanRep, ha dicho que este mecanismo no es un punto de llegada, sino de inicio.
“Tenemos una ruta muy amplia para garantizar que en todos los pagos cotidianos se pueda encontrar Bre-B, pagos de servicios, nóminas y dispersiones de las empresas, por qué no hacer recaudos de impuestos”, dijo en una conversación reciente con Top Finance, de Valora Analitik y Renta4 Global Fiduciaria.
A casi seis meses de su estreno, Bre-B ya está próximo a llegar a 101 millones de llaves, con una adopción calificada como masiva, pero que también enfrenta desafíos para reemplazar al dinero físico, que se sigue usando en ocho de cada 10 pagos en el país.
Relacionado: Más de 150 entidades financieras se vincularon a Bre-B, según el BanRep
Principales cifras de Bre-B: pagos cada vez son más altos
Desde su puesta en operación, se han movido $74 billones, materializados a través de 468 millones de operaciones, lo que da cuenta de que, por cada transferencia, en promedio se mueven $157.000 (ticket promedio).
Estos datos incluyen los primeros días de operación, en los que el monto movido por este sistema no superaba los $500.000 millones diarios. Esta tendencia comenzó a cambiar hacia diciembre del año pasado, cuando en términos generales, Bre-B comenzó a moverse en el rango de entre $0,5 billones y $1 billón al día.
Al tomar solo los datos desde el primero de enero de 2026 con corte al 26 de febrero, se movieron $31,9 billones a través de Bre-B, con un total de 205,9 millones de transferencias. La mayoría de ellas (39,5 %) tuvieron un valor entre $10.000 y $50.000.
Fiestas y celebraciones: disparador de pagos inmediatos
Incluso, algunas empresas de pagos han reportado dinámicas positivas en fechas importantes en Colombia. Redeban reportó que a través de sus rieles en Bre-B, durante el fin de semana de San Valentín (13, 14 y 15 de febrero), las transacciones alcanzaron 11,4 millones, con un crecimiento del 11 % frente a 2025, con un total facturado de $1,33 billones.
También fue medido el impacto durante el Carnaval de Barranquilla. Un análisis entre el 14 y el 17 de febrero arrojó que en Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y Santo Tomás se realizaron más de 674 mil transacciones, 8 % más que en 2025.
Sin embargo, de acuerdo con Fitch Ratings, uno de los desafíos más grandes del sistema de pagos inmediatos en Colombia es la confianza y la cultura, que limitan una ampliación de su uso.
¿Qué dice Fitch sobre Bre-B?
En conversación con Valora Analitik, el analista Sergio Peña, director para entidades financieras no bancarias de Fitch Ratings, aseguró que el desarrollo de Bre-B en Colombia avanza en la dirección correcta, aunque enfrenta retos estructurales como la informalidad y la alta dependencia del efectivo.
“La confianza es clave”, sostuvo Peña, al advertir que todavía existen barreras culturales y percepciones negativas alrededor de los pagos electrónicos. Entre ellas, la preferencia por el efectivo para evitar el pago de impuestos o el temor a cobros adicionales por parte de las entidades financieras.
En ese contexto, subrayó que el reto es comunicar mejor las ventajas del sistema para incentivar su adopción y disminuir el uso de efectivo.
El analista también destacó la necesidad de contar con reglas claras y condiciones equitativas para todos los participantes del ecosistema. Señaló que recientes fallas operativas en una de las principales entidades financieras del país evidencian los riesgos de concentración.
Relacionado: Compensación a clientes afectados podría tomar un tiempo: CEO de Bancolombia da nuevos detalles de las fallas
“No puede ser que las personas no puedan utilizar sus recursos por un tema operativo tecnológico que no debe impactarlos”, afirmó, al recalcar la importancia de garantizar altos estándares de disponibilidad y operación para todos los actores.
Caso Bancolombia y su impacto en Bre-B
Como ya se ha explicado, Bancolombia tuvo una caída parcial en sus sistemas durante el fin de semana del 22 de febrero, que afectó este día y otros posteriores la disponibilidad de los servicios para sus clientes.
Al revisar las cifras, solo durante el 22 y 23 de febrero, tanto las transacciones como los montos transferidos bajaron casi a la mitad de otros días pico fueron los más bajo de este año, salvo un mantenimiento preventivo que se hizo el 25 de enero.
El 22 de febrero, por ejemplo, las transacciones sumaron $211.854 millones, mientras que el día anterior el monto sumó $479.610 millones. El 23 de febrero, todavía con intermitencias en el principal banco del país, se movieron $332.534 millones, y una vez superadas las intermitencias, el 24 de febrero se alcanzaron $671.199 millones transferidos.
Valora Analitik consultó a Juan Carlos Mora, CEO de Bancolombia, quien enfatizó que, a pesar de los percances del banco, “Bre-B ha seguido funcionando. Por ejemplo, Nequi operó sin ningún inconveniente, y el resto de los bancos también. Lo que no estaban disponibles eran las transferencias de Bancolombia hacia esos bancos por Bre-B, por esos bancos, hacia Bancolombia”.
Relacionado: Bancolombia anunció la primera compensación que dará a sus clientes: dio fecha de inicio
Mora afirmó que durante la contingencia tuvieron un diálogo y una conversación con el Banco de la República permanente sobre este tema y reiteró que el sistema interoperable nunca dejó de funcionar.
Por su parte, Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura, el principal accionista de Grupo Cibest (matriz de Bancolombia) y expresó “total apoyo a lo que ha hecho el banco, al equipo, al conocimiento y al manejo de la situación”.
“Estamos de acuerdo con pedir disculpas a los clientes, nos ponemos en sus zapatos. Todo lo que se ha hecho ha sido por mejorar para tener una institución más potente, que sea capaz de soportar las 90 millones de transacciones al día”.