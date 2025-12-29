Compañías quieren aprovechar Bre-B para pagos empresariales: dos fintech crearon nueva alianza

Clinng Payments anunció una alianza con Kamin para habilitar pagos inmediatos interoperables en Colombia, a través de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, con el objetivo de ampliar su uso en el segmento empresarial.
La solución apunta a atender la demanda de las compañías por pagos en tiempo real, alineados con los estándares de interoperabilidad financiera, en sectores como comercio electrónico, venta directa, entidades públicas y microcréditos.
Las firmas reconocieron que, aunque los pagos inmediatos entre personas han mostrado un crecimiento relevante, la adopción por parte de las empresas sigue siendo limitada. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 324 millones de transacciones de pagos inmediatos en Colombia, según cifras de ACH Colombia.
Para Johanna Polanía, country manager para Colombia y Ecuador de Monnet Payment Solutions (matriz de Clinng en Colombia), el avance hacia pagos inmediatos interoperables responde a una evolución del sistema financiero regional. Según explicó, estos esquemas permiten a las empresas mover recursos con mayor rapidez, simplificar operaciones y gestionar mejor su liquidez.
Relacionado: Nueva compañía de financiamiento se creará en Colombia: Cobre Financial recibió visto bueno de la SuperFinanciera
Cómo funcionará este servicio para las empresas
Según informaron las compañías, esta alianza permitirá a las empresas operar en Colombia y múltiples geografías con una sola integración, reduciendo tiempos de implementación y complejidad operativa.
Este acuerdo permitirá a empresas y fintechs procesar pagos y recaudos en Colombia a través de una conexión directa con Bre-B. De acuerdo con Rodrigo León, CEO de Kamin, esta integración facilita el desarrollo de nuevos casos de uso sobre una infraestructura conectada al sistema de pagos inmediatos.
La alianza permitirá trabajar en tres áreas específicas, como es el microcrédito y lending digital para reducir tiempos de desembolso; los marketplaces para conciliar y liquidar miles de transacciones diarias; y la tesorería corporativa, para que empresas multipaís centralicen pagos a proveedores en cada jurisdicción.